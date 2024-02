Gobierno confirma 19 fallecidos por incendios forestales

La ministra de Interior, Carolina Tohá, confirmó este sábado la muerte de 19 personas producto de los incendios forestales que afectan a la Región de Valparaíso y cuya emergencia está centrada en Viña del Mar y Quilpué.

La autoridad confirmó que el balance de víctimas fatales "es muy provisorio" debido a que hay otras zonas a las que aún no han podido ingresar debido a la peligrosidad del fuego.

Tohá precisó que las 19 personas fallecidas pertenecen, todas, a la Villa Independencia en el sector Achupallas de Viña del Mar. "Esto es porque es un sector que tuvo una presencia muy fuerte del incendio y hoy es posible entrar al lugar, pero hay otras zonas del incendio donde todavía no tenemos reportes confirmados. Entonces son datos, en ese sentido, muy provisorios", indicó.

La ministra confirmó además que "todos esos cuerpos ya fueron levantados de los cuales ya hay 15 identificados, entre ellos una mujer joven menor de edad de 17 años".

"Hay mucho trabajo que hacer respecto a la identificación de estas personas y tenemos además reportada una presunta desgracia que es una persona de esta misma zona", agregó.

La titular de Interior indicó que "estamos trabajando muy activamente porque tenemos reportes de otros lugares donde hay indicios de que podría haber más personas fallecidas, pero no tenemos confirmación en el terreno y, por lo tanto, no podemos informar números específicos".

LOS FOCOS DE MAYOR PREOCUPACIÓN

"La prioridad está en los incendios de la Región de Valparaíso por su cercanía a zonas urbanas, ahí fundamentalmente tenemos varios incendios, pero dos son de mayor preocupación", explicó Tohá quien detalló que uno es Complejo Las Tablas con 6.800 hectáreas, y el de Lo Moscoso, en Quilpué, con 1.150 hectáreas.

Además, otro incendio se activó en el sector de Curauma, cercano al de Las Tablas, el que "si se extendiera, generaría mucha complejidad en el manejo de este incendio", detalló.

Un total de 14 naves y cinco helicópteros están trabajando en la zona para combatir los incendios. No se requieren más naves porque la zona "no es muy grande. Es muy densa, pero no muy extensa", explicó.