Hombre fue detenido mientras robaba cañerías de cobre en la arrasada Lirquén

Una persona fue detenida en flagrancia mientras robaba cañerías de cobre en la Población Ríos de Chile, en Lirquén (comuna de Penco, Región del Biobío); zona arrasada por los incendios forestales de enero, que costaron la vida a una veintena de personas.

"Mientras personal policial se encontraba de servicio al interior de la población Ríos de Chile, fue alertado por un vecino al sector que señaló que un sujeto había roto una cañería de un medidor de agua potable de la empresa Essbio que abastecía a lo menos tres de los edificios del sector", explicó el subcomisario Héctor Aguilera, de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de Concepción.

El detenido es chileno, mayor de edad, y enfrentará cargos por el delito de robo en bienes nacionales de uso público: su botín consistió en cuatro metros de cañería de cobre de dos pulgadas de diámetro.