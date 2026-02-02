Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.6°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Hombre fue detenido mientras robaba cañerías de cobre en la arrasada Lirquén

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una persona fue detenida en flagrancia mientras robaba cañerías de cobre en la Población Ríos de Chile, en Lirquén (comuna de Penco, Región del Biobío); zona arrasada por los incendios forestales de enero, que costaron la vida a una veintena de personas.

"Mientras personal policial se encontraba de servicio al interior de la población Ríos de Chile, fue alertado por un vecino al sector que señaló que un sujeto había roto una cañería de un medidor de agua potable de la empresa Essbio que abastecía a lo menos tres de los edificios del sector", explicó el subcomisario Héctor Aguilera, de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de Concepción.

El detenido es chileno, mayor de edad, y enfrentará cargos por el delito de robo en bienes nacionales de uso público: su botín consistió en cuatro metros de cañería de cobre de dos pulgadas de diámetro.

Síguenos en Google News
Las + leídas