"Pasamos una noche más tranquila de lo que se esperaba", dijo esta mañana a Cooperativa la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, designada por el Gobierno como "enlace" para coordinar la reacción estatal frente a los incendios forestales que afectan a la Región de Ñuble, que costaron la vida a una persona en la comuna de Bulnes y han dejado alrededor de "140 viviendas, probablemente, con pérdida total".

Fernández explicó que durante las últimas horas no hubo nuevas alertas de evacuación SAE, aunque siguen en combate "cinco incendios de gran magnitud".

Reflexionó que ni las "acciones previas y preventivas ni todos los recursos materiales y humanos se hacen suficientes cuando enfrentamos situaciones de esta envergadura", lo que obliga a insistir en el "llamado permanente a la responsabilidad y a la solidaridad" de las personas.

