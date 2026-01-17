Síguenos:
Eduardo Vilches: Hasta el día de hoy no he visto un proceso a nivel de selección

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
En una nueva edición de la sección "Viejos Cracks" de Cooperativa Deportes, el histórico defensor nacional Eduardo Vilches repasó su extensa y exitosa trayectoria. El "Lalo" recordó sus inicios en Magallanes tras ser rechazado por otros clubes grandes, su paso por la Universidad Católica campeona de 1987 y su consagración en el Colo Colo de 1991, y tuvo palabras para el presente de la Roja.

