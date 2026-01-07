Claudia Salgado, hermana de Karin Salgado —cuyo caso dio origen a la Ley Karin tras su suicidio en 2019, luego de sufrir acoso laboral en el Hospital Herminda Martín de Chillán— valoró, en el Diario de Cooperativa, el fallo judicial que acreditó la existencia de acoso laboral sistemático y persistente.

El tribunal condenó al Servicio de Salud por incumplimiento grave del deber de seguridad, al establecer que las autoridades conocían la situación y no adoptaron medidas, resolución que incluye una indemnización por daño moral.

Salgado afirmó que la sentencia “reconoce la verdad de Karin” y la calificó como un precedente relevante para otros casos similares. “No voy a bajar los brazos en seguir concientizando sobre la ley”, enfatizó, recalcando la importancia de avanzar hacia espacios laborales dignos y libres de acoso.

