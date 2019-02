Ministro Walker se desmarca de Ubilla: No quiso vincular incendios con causa mapuche

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, se desmarcó en Cooperativa de las palabras de Rodrigo Ubilla y aseguró que los incendios en la zona sur han sido causados por "grupos violentistas", sin apuntar a una responsabilidad de comunidades mapuche.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Walker recordó que ha sido un "difícil febrero, la temporada de incendios, todas estas emergencias que hemos tenido tanto en el norte como en el sur".

"Ha aumentado la intencionalidad y es claro que hay grupos violentistas que años anteriores no estaban, desde el momento en que tenemos aeronaves baleadas, que tenemos brigadas amenazadas", dijo.

"Es complejo referirse a la opinión de un compañero de trabajo. No sé lo que dijo Rodrigo Ubilla, siempre me hecho cargo de lo que digo, siempre hemos hablado de grupos violentistas y asociarlo a una causa en particular, no creo que lo podamos hacer y para eso están las policías", manifestó la autoridad.

Walker recalcó que "el 59 por ciento de los incendios son causados por el hombre y un 30 por ciento de ellos son causados intencionalmente y creemos que ese porcentaje ha aumentado este año".

"Siempre hemos hablado de grupos violentistas, nunca lo hemos asociado a ningún grupo particular", insistió.

"Dejemos que las instituciones funcionen, dejemos que la PDI haga su trabajo, que Carabineros haga su trabajo y que nos informen respecto del origen de la intencionalidad", sentenció el ministro.