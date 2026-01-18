Ñuble y Biobío están bajo estado de catástrofe por devastadores incendios forestales

Las regiones de Ñuble y Biobío fueron declaradas bajo estado de catástrofe debido a los descontrolados incendios forestales que ocurren en la zona y que mantienen diversas rutas cortadas.

Carabineros confirmó esta madrugada que dos personas fallecieron en Lirquén, comuna de Penco, una de las zonas más devastadas producto de la emergencia y hasta donde aún el equipo de Cooperativa no puede ingresar debido a que el fuego aún no es controlado.

El periodista Cristofer Espinoza relató que la población debió evacuar hacia las playas.

Eduardo Pacheco, delegado presidencial del Biobío, indicó a Cooperativa que la emergencia aún no ha pasado, confirmando cientos de viviendas arrasadas por el fuego. "La situación es muy dramática", enfatizó.

Desde la Región de Ñuble, su delegado presidencial Rodrigo García confirmó a Cooperativa que la situación más complicada está centrada en Ránquil, Bulnes y Quillón, cuyos incendios se fusionaron con los ocurridos en el Biobío.

García, además, corroboró que para este domingo se espera que la situación sea crítica debido a que las temperaturas bordearán los 40 grados.

Información en desarrollo