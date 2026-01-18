Incendios forestales descontrolados asolan Concepción y Penco

La Región del Biobío vive momentos de extrema tensión debido a los incendios forestales de gran magnitud que azotan las comunas de Concepción y Penco.

La situación, calificada de crítica por las autoridades, ha provocado la destrucción de al menos siete viviendas y movilizado a todos los equipos de emergencia.

Dos focos, identificados como "Rancho Chico" (Penco) y "Trinitarias" (Concepción), se unieron, creando un frente de avance de aproximadamente 23 kilómetros. La pluma de humo resultante es visible en toda la Provincia de Concepción, complicando no solo las operaciones sino también la visibilidad.

El delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco, confirmó la magnitud del desastre, afirmando que "se ha desplegado toda la fuerza, todos los recursos por parte de Conaf, incluyendo el C-130 -el tanquero- en la zona para poder avanzar" en el combate del fuego.

"Hay zonas de difícil acceso que ha complicado mucho el trabajo de la Conaf", advirtió la autoridad, dando cuenta que, de manera preliminar, se ha reportado la destrucción de siete viviendas.

Ante la inminencia del peligro, se declaró alerta roja provincial en Concepción y la misma medida regional por las extremas altas temperaturas. Las autoridades han sido enfáticas en el llamado a la evacuación de los sectores afectados.

Las difíciles condiciones para el combate del fuego

Las condiciones meteorológicas adversas están contribuyendo a la propagación de las llamas. Alberto Bordeu, director regional subrogante de la Conaf, explicó que los incendios "han tenido un comportamiento realmente muy agresivo y con las condiciones de viento que teníamos bastante altas".

"La temperatura permaneció también muy fuerte e hizo que, lo que eran incendios independientes, con el tiempo -cerca de las 8 de la noche- llegaran a unirse", enfatizó.

Añadió que la topografía abrupta y el viento a favor, junto con la vegetación, "determinaba generación de pavesas que a veces saltaban hasta 2 kilómetros en el frente de avance".

Por su parte, Alejandro Sandoval, director regional de Senapred, señaló que el "viento puelche, que baja cálido desde la cordillera, es el que alimenta el fuego", haciendo que los incendios sean "incontrolables esta noche".

Las zonas más afectadas incluyen los alrededores de la Ruta N-48 y el denominado Camino de Los Puentes, donde el tránsito ha sido completamente suspendido. La situación de emergencia exige la máxima precaución y la evacuación inmediata de los residentes en las áreas de riesgo.

Cierre de rutas clave en Concepción

Los severos incendios forestales que afectan a la Región del Biobío no solo han provocado destrucción y evacuaciones, sino que también han generado un caos en la conectividad vial, impactando directamente la posibilidad de acceso a Concepción por el norte.

Las principales arterias viales afectadas incluyen:

Autopista del Itata : Cerrada.

: Cerrada. Autopista Concepción-Cabrero : Cerrada.

: Cerrada. Autopista por la costa (Tomé hacia Rafael) : Controlada por Carabineros, lo que implica restricciones importantes.

: Controlada por Carabineros, lo que implica restricciones importantes. Ruta N-48 (antiguo camino de acceso y salida a Concepción y el denominado Camino de los Puentes): Tránsito completamente suspendido.

Para quienes intenten acceder a la capital regional, el único paso seguro esta noche será la Ruta de la Madera, pero eso implica dar una vuelta más hacia el sur, pasando Los Ángeles, y recién ingresar hacia la costa.

Esta interrupción en la conectividad genera gran incertidumbre sobre el partido amistoso de alta convocatoria entre Universidad de Chile y Racing, agendado para este domingo en Concepción.