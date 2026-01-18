Ñuble y Biobío están bajo estado de catástrofe: Se registran 24 incendios forestales a nivel nacional

Las regiones de Ñuble y Biobío fueron declaradas bajo estado de catástrofe debido a los descontrolados incendios forestales que ocurren en la zona y que mantienen diversas rutas cortadas.

Carabineros del Biobío confirmó esta madrugada que dos personas fallecieron en Lirquén, comuna de Penco, una de las zonas más devastadas producto de la emergencia y hasta donde aún el equipo de Cooperativa no puede ingresar debido a que el fuego aún no es controlado.

El periodista Cristofer Espinoza relató que la población debió evacuar hacia las playas.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, acusó en Cooperativa que la actuación del Gobierno en la zona "ha sido cero", a la vez que denunció saqueos incluso en centros médicos, por lo que pidió declarar el estado de queda.

"Mi gente lo está pasando mal, se les están quemando las casas. No hay nada", enfatizó el alcalde entre lágrimas quien enfatizó que "como Estado estamos fracasando".

Eduardo Pacheco, delegado presidencial del Biobío, indicó a Cooperativa que la emergencia aún no ha pasado, confirmando cientos de viviendas arrasadas por el fuego. "La situación es muy dramática", enfatizó.

Desde la Región de Ñuble, su delegado presidencial Rodrigo García confirmó a Cooperativa que la situación más complicada está centrada en Ránquil, Bulnes y Quillón, cuyos incendios se fusionaron con los ocurridos en el Biobío.

García, además, corroboró que para este domingo se espera que la situación sea crítica debido a que las temperaturas bordearán los 40 grados.

En Libuy, indicó la autoridad presidencial, fue encontrada una víctima fatal mientras otra persona se mantiene como desaparecida.

Sector de Palomares y San Jorge de la comuna de Concepción recibe alerta de evacuación SAE.

Los subsecretarios de Interior y Defensa, Víctor Ramos y Ricardo Montero, asisten al Cogrid en Concepción. Se suspenden todos los eventos masivos en toda la Región del Biobío.

Alcalde de Concepción: Es necesario un toque de queda

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, conversó con Cooperativa sobre los incendios forestales que afectan a la Región del Biobío, confirmando que al menos 253 casas presentan alguna afectación por los siniestros.

"En la mañana hablé con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien está coordinando toda la ayuda desde Santiago con este nuevo estado de catástrofe. El despliegue de las Fuerzas Armadas, principalmente la Armada en la provincia de Concepción, es inminente y eso nos va a ayudar también a que las personas nos ayuden con los procesos de evacuación", señaló.

Asimismo, el jefe comunal enfatizó que "es muy necesario un toque de queda para evitar robos, para la seguridad, y evitar que personas intencionalmente provoquen más incendios".

Al menos 24 incendios forestales a nivel nacional

Al menos 24 incendios forestal se registran a nivel nacional, de los que nueve se concentran en la Región de Ñuble y cinco en Biobío, informó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

El secretario de Estado informó que personal de las Fuerzas Armadas ya se encuentra desplegada en las zonas afectadas; Carabineros cuenta con el reforzamiento de 120 funcionaros de la Escuela de Suboficiales de Concepción, y la Policía de Investigaciones se encuentra determinando el origen de la emergencia.

En el combate en la Región del Ñuble, hay 11 aeronaves con 10 brigadas de emergencia, además de un despliegue de 1.200 bomberos y 168 carros; mientras, en la Región del Biobío, son 13 aeronaves y 25 brigadas, con 2.500 bomberos y 264 carros en el combate.

Se confirmó un fallecimiento en la comuna de Bulnes y 14 lesionados en Ñuble, y cinco lesionados en Biobío.

El ministro Elizalde aseveró que "estas cifras podrían aumentar en el transcurso del día, porque solo es posible constatar la situación de daño, no solo material, sino que eventualmente en términos de vidas humanas, una vez que no exista peligro para que los equipos que se dedican a estas tareas".

Se designó como jefe de la Defensa Nacional en la Región de Ñuble al general de Brigada, Carlos Urrutia, y en la Región del Biobío, al contraalmirante Eduardo Acevedo.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que se registran 15 personas fallecidas por los incendios forestales en la Región del Biobío.

Estado de rutas y zonas críticas en el Gran Concepción

En cuanto a la conectividad terrestre, el acceso a la capital regional se mantiene severamente limitado. Actualmente, la Ruta de la Madera es la única vía habilitada para el ingreso y salida de vehículos, aunque presenta una alta congestión. En contraste, permanecen cerradas la Autopista del Itata, la ruta Concepción-Cabrero, la vía hacia Florida y el camino interno que une a las comunas de Tomé y Penco.

Por su parte, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, detalló que existen al menos 253 viviendas afectadas en la comuna, con focos de alta preocupación en los sectores de El Pino, Puente 1, Puente 2, Roa y Juan Riquelme.

La autoridad comunal hizo un llamado urgente a respetar las órdenes de evacuación en zonas como Palomares y San Jorge, advirtiendo que la congestión en rutas rurales dificulta el trabajo de los brigadistas: "Son vías muy angostas donde, si no evacúan, los autos quedan obstaculizando a los equipos de emergencia", fustigó.

La emergencia también ha golpeado el suministro básico, registrándose cerca de 49.000 clientes sin servicio eléctrico en la región. El desglose por comuna sitúa a Tomé como la zona más afectada con 23.800 cortes, seguida por Penco con 17.200 y Concepción con 2.200 hogares sin energía.