Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Pichidegua: Piden evacuar Población 1 de Mayo por incendio forestal cercano a viviendas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El siniestro ha consumido una superficie preliminar de 10 hectáreas.

 ATON (referencial)

La emergencia se combate con brigadas terrestres y recursos aéreos de Conaf.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la tarde de este jueves evacuar Población 1 de Mayo, sector Larmahue, en la comuna de Pichidegua (Región de O'Higgins), por el avance de un incendio forestal en cercanías de sectores habitados.

El organismo decretó alerta roja en el lugar e informó que se activó la mensajería SAE para el desarrollo de la evacuación preventiva de la población.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) indicó que el siniestro ha consumido una superficie preliminar de 10 hectáreas.

La emergencia se combate con cinco brigadas, cuatro técnicos, y recursos aéreos y terrestres de Conaf.

