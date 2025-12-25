Pichidegua: Piden evacuar Población 1 de Mayo por incendio forestal cercano a viviendas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la tarde de este jueves evacuar Población 1 de Mayo, sector Larmahue, en la comuna de Pichidegua (Región de O'Higgins), por el avance de un incendio forestal en cercanías de sectores habitados.

El organismo decretó alerta roja en el lugar e informó que se activó la mensajería SAE para el desarrollo de la evacuación preventiva de la población.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) indicó que el siniestro ha consumido una superficie preliminar de 10 hectáreas.

La emergencia se combate con cinco brigadas, cuatro técnicos, y recursos aéreos y terrestres de Conaf.