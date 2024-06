Más de 31 mil estudiantes realizarán la PAES de invierno desde el lunes

La Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de invierno, que se rendirá el 17, 18 y 19 de junio en 45 sedes del país, será realizada por más de 31 mil personas que ya egresaron de enseñanza media.

En la víspera de estas evaluaciones, se les aconseja a los estudiantes inscritos comprobar su respectivo local de rendición y su sala, junto con revisar los elementos que deben llevar de manera obligatoria: documento de identificación -ya sea carnet de identidad o pasaporte- y la tarjeta de identificación del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) impresa.

Respecto a los detalles de este proceso, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, afirmó que está dirigido a los "egresados de cuarto medio que desean mejorar sus puntajes de cara a la admisión 2025".

"Para esta rendición hay más de 31 mil personas inscritas en 45 comunas del país, y las recomendaciones que lleguen entre 15 y 30 minutos antes del local asignado para tener tiempo de ingresar sin problemas", informó la autoridad educativa, que recordó que los estudiantes deben llevar también "el lápiz grafito número 2 o portaminas HB y goma de borrar".

"Recordamos también que el proceso de inscripción de la PAES regular -que se dará a final de año- está disponible hasta el 29 de julio en los portales de Demre y de acceso.mineduc.cl", puntualizó Orellana.

Sabemos que estos días previos a la rendición de la #PAES son de muchos nervios 😬

Por eso te compartimos algunas recomendaciones para que no olvides ningún elemento esencial y rindas tus pruebas en óptimas condiciones 🤓



¡Ánimo y éxito! pic.twitter.com/vWL4zvm2ey — Subsecretaría de Educación Superior (@SubseEdSuperior) June 16, 2024

Consejos para el día previo

Por su parte, la directora de vinculación escolar de la Universidad de San Sebastián, María Rosa Cornú, destacó que "el tener un nuevo escenario rendición, (ya que) les permite a los estudiantes bajar sus niveles de ansiedad y manejar de mejor manera el estrés que genera estas situaciones educativas".

Asimismo, recomendó a quienes realizarán la prueba que este domingo "aprovechen sus espacios para compartir con la familia, con los amigos o de manera solitaria, realizando actividades que sean más bien de tiempo placentero, que sean de ocio, de tiempo libre que les permitan relajarse".

"No aconsejamos los repasos a última hora, no son necesarios. La idea es que los estudiantes hoy disfruten de otras actividades que los desenfoque del proceso de preparación, que le permitan tener actividades que no los demanden tanto ni cognitiva ni físicamente".

Los horarios de las pruebas

Los horarios de este proceso parten este lunes desde el mediodía con el reconocimiento de salas, para posteriormente comenzar con la rendición de la prueba de Competencia Matemática 2 (M2) desde las 15:00 horas.

Mientras que el martes a las 09:00 horas se realizará la prueba de Comprensión de Lectura y a las 15:00 horas la Prueba Electiva de Ciencias.

Finalmente, el miércoles se realizará a las 09:00 horas la Regular oficial Competencia Matemática 1 (M1) y a las 15:00 horas la Prueba Electiva de Historia y Ciencias Sociales.