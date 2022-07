Primera Prueba de Transición de invierno: Los 33.365 inscritos sabrán sus resultados en agosto

Este lunes se rindió por primera vez la Prueba de Transición (PDT) de invierno, la que contó con 33.365 inscritos, los que son pieza clave para consolidar la opción de que la evaluación, que deben rendir los estudiantes que terminan su periodo escolar, se pueda rendir dos veces al año.

A las 9:00 de la mañana comenzó aplicándose la prueba de comprensión lectora y a las 15:00 horas se llevará a cabo la de ciencias.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, opinó que "este es un avance sin duda en el ámbito de la inclusión. Es una oportunidad no distinta que disminuye la tensión que muchas veces, todas y todos sentimos cuando nos enfrentamos a este proceso. Por tanto, estamos muy contentos de dar hoy en este liceo tradicional, el Insuco de Santiago, un liceo emblemático, la PDT de invierno".

Al evento, que le dio inicio a la PDT, también asistieron la alcaldesa de Santiago, la rectora de la Universidad de Chile y también con la directora del DEMRE, Leonor Varas.

Varas comentó que "por muchos años en estos eventos, pero en noviembre, en diciembre, en verano, teníamos que decirle a las y los jóvenes que se preparaban con muchos nervios que esto no era tan importante, que la vida no se jugaba en una prueba y que la calidad de un colegio no se medía con los resultados de las pruebas".

"Todo ese discurso, que antes podía ser un discurso pero que no teníamos tanta forma de efectivamente hacerlo realidad, hoy son más cercanas", agregó.

En detalle, 20.000, de los 33.365 inscritos son mujeres y la prueba pasará a llamarse PAES )Prueba de Acceso a la Educación Superior) desde este verano, la cual tiene como finalidad dar mator flexibilidad al proceso de admisión y alivianar el estrés de la prueba de ingreso, ya que se validará el mejor puntaje de cada prueba para las postulaciones.

Mañana a las 09:00 se llevará a cabo la evaluación de matemáticas, a las 15:00 horas la de historia y ciencias sociales. A partir de este 5 de agosto quienes rindieron la prueba podrán acceder a sus resultados y comenzar el proceso de postulación.