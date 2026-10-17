La directora de Estudios de Acción Educar, Francisca Espinoza, señaló que la política de gratuidad ha generado un déficit acumulado de 1,85 billones de pesos para las instituciones de educación superior entre 2016 y 2025, debido a las diferencias entre los aranceles regulados y los costos reales, entre otros factores.

En conversación con Diario de Cooperativa, la investigadora indicó que cerca de 630 mil estudiantes acceden al beneficio en 2026, equivalente a casi el 46% de la matrícula de pregrado. Además, estimó que unos 272 mil estudiantes que cursaron al menos un año con gratuidad no se titularon, lo que habría significado un gasto fiscal de aproximadamente $1,6 billones.

De cara a la discusión del Presupuesto 2027, Espinoza propuso flexibilizar los cobros por sobreduración de las carreras y para estudiantes que exceden el sexto decil de ingresos.

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