Estudio cifra en 350 mil millones el gasto anual errado en gratuidad

La ONG Acción Educar presentó un estudio que concluye que cada año el Estado gasta aproximadamente 350 mil millones de pesos en gratuidad universitaria para estudiantes que no deberían ser beneficiarios de esa política social.

De acuerdo al análisis, que repasa los datos de las encuestas Casen de los años 2017, 2022 y 2024, "cerca de 18% de los estudiantes que cursan la educación superior con este beneficio no pertenecen al 60% más vulnerable del país".

Según el documento "Beneficiarios de gratuidad fuera del grupo objetivo: magnitud, características y costo fiscal", unas 103 mil personas estudiaron con gratuidad el año 2024, pese a pertenecer a hogares con ingresos superiores al sexto decil, es decir, por sobre el umbral establecido como requisito de acceso.

"Al cruzar los datos, nos dimos cuenta que casi una de cada 5 personas que estudia con gratuidad no debería hacerlo, porque no se encuentra entre el 60% más vulnerable del país", explicó Antonia Thezá, autora del estudio, quien además señala que "al profundizar en esta cifra, vemos que la mayor concentración de casos se ubica en el decil inmediatamente superior al umbral de elegibilidad. En 2024, el séptimo decil representó el 41,7% del total identificado, con 42.920 estudiantes. Los casos disminuyen progresivamente hacia los deciles más altos, aunque persisten incluso en el décimo, con 6.680 personas".

En 2017 había 69 mil estudiantes fuera del grupo objetivo -25,8% del total de beneficiarios- y en 2022 esa cifra alcanzó su peak con 114 mil personas, con un costo estimado en $364,9 mil millones, reseña la organización.

"Al revisar por edad, el grupo entre 21 y 24 años concentra el mayor número de casos en términos absolutos (48.312 personas). Sin embargo, la incidencia relativa más alta corresponde a los estudiantes de 40 años o más: casi uno de cada tres en ese tramo se ubica fuera del grupo objetivo, el doble de la tasa observada entre los de 18 a 20 años", agregó Acción Educar.

Desechar el FUAS y evaluar anualmente

Como corrección, la fundación -que tiene entre sus fundadores al exministro de Educación Raúl Figueroa- propone implementar el Registro Social de Hogares (RSH) como instrumento de asignación del beneficio y no el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), que contempla información autoreportada.

Además, se apunta a "hacer renovable la gratuidad cada año", porque -afirma Francisca Espinoza, directora de Estudios de Acción Educar- actualmente "quien obtiene el beneficio lo mantiene por toda la duración nominal de su carrera, sin necesidad de volver a acreditar su situación, pese a que los ingresos de los hogares pueden cambiar en ese período".

"Avanzar en estas medidas permitiría generar ahorros fiscales y asegurar una distribución más eficiente y equitativa de los recursos públicos", concluyó.