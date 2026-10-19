Deudores del CAE podrán repactar el total de su deuda en hasta 48 cuotas

La Tesorería General de la República (TGR) habilitó un nuevo mecanismo para que las personas que mantienen deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) puedan repactar el monto total pendiente en un plazo de hasta 48 cuotas mensuales, como parte de la Ley de Reconstrucción Nacional, promulgada a comienzos de octubre por el Presidente José Antonio Kast.

El tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, explicó que esta alternativa estará disponible durante 90 días corridos desde la publicación de la ley, por lo que el plazo para acceder al beneficio se extenderá hasta el 17 de enero de 2027.

Actualmente, existen 577.930 deudores del CAE, de los cuales cerca de 92 mil enfrentan demandas presentadas por la Tesorería, según las cifras entregadas por la institución.

La nueva modalidad permite reunir toda la deuda en un solo convenio, con cuotas mensuales iguales de hasta cuatro años, calculadas en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y convertidas a pesos según su valor al momento de cada pago, de manera que quienes cumplan con todas las cuotas podrán saldar la totalidad de lo adeudado.

Esta opción funcionará en paralelo al convenio que ya existe, que permite pagar en un máximo de 24 meses y establece cuotas que no superan el 10% de los ingresos del deudor, por lo que cada persona podrá elegir la alternativa que mejor se ajuste a su situación económica.

La Tesorería precisó que el nuevo mecanismo también estará disponible para quienes ya mantienen un convenio de pago vigente, quienes podrán cambiarse a esta modalidad a través de internet, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

Además, el convenio CAE Total no contempla requisitos relacionados con el comportamiento de pago anterior ni con el nivel de ingresos, lo que permitirá acceder a esta alternativa incluso a personas que actualmente no califican para otros convenios, incluidos quienes perciben rentas superiores a cinco millones de pesos.

El trámite se realizará exclusivamente en el sitio web de la Tesorería General de la República y, para activar el convenio, será necesario pagar una cuota inicial que funcionará como pie.

Quienes quieran terminar de pagar antes podrán reducir el número de cuotas, mientras que quienes decidan aumentar el monto del pago inicial podrán obtener un nuevo cálculo de las cuotas restantes, aunque no será posible disminuirlas por debajo del valor mínimo establecido por el sistema.

En caso de que una persona ya tenga un convenio CAE activo y solicite cambiarse al nuevo mecanismo, el acuerdo anterior se cerrará automáticamente una vez que pague el pie inicial del convenio CAE Total, que permitirá saldar la deuda completa en un plazo máximo de 48 meses.