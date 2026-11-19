Con 4.625 convenios suscritos y una recaudación inicial de 947 millones de pesos en su primer mes, la Tesorería General de la República (TGR) y la Comisión Ingresa presentaron este jueves el primer balance de las facilidades extraordinarias de la Ley de Reconstrucción Nacional para el pago del Crédito con Aval del Estado (CAE).

La iniciativa abre una ventana hasta el 15 de enero de 2027 para que más de 570 mil personas morosas salden su situación crediticia mediante convenios de hasta 48 cuotas (en UTM) sin intereses ni multas ante la TGR, o pagando una sola cuota como pie si su deuda continúa radicada en los bancos.

Estas facilidades extraordinarias van dirigidas a deudores morosos cuya garantía estatal ya fue cancelada por el Fisco a las instituciones financieras y que actualmente enfrentan un proceso de cobro administrativo por parte de la TGR.

Quienes se encuentren bajo este supuesto pueden fijar un convenio en Unidades Tributarias Mensuales sin recargos por mora.

Balance y cifras de recaudación informadas por TGR

Durante las primeras cuatro semanas de vigencia de esta normativa, el balance arrojó un avance en la suscripción de acuerdos directos con el Fisco para normalizar deudas impagas.

Al respecto, el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, informó que "durante el primer mes de vigencia de las facilidades de pago incluidas en la Ley de Reconstrucción, TGR reportó la suscripción de 4.625 nuevos convenios de CAE, con una recuperación que alcanza los 947 millones de pesos".

El director de Comisión Ingresa, Tomás Bayón, enfatizó que "esta reprogramación les permite ponerse al día sin tener que pagar toda esa deuda de una sola vez". (FOTO: ATON)

Nobizelli precisó además que, si se consideran las recuperaciones previas a la entrada en vigor de las facilidades de esta ley, el monto acumulado total asciende a 150.440 millones de pesos.

"Este convenio lo que permite, dentro de la reprogramación o el convenio de la deuda, también inhibe las acciones de Tesorería respecto a la morosidad y a las acciones de cobro (...) Los embargos que ha activado Tesorería consideran a deudores que tienen ingresos superiores a 3 millones y medio; un grupo bien acotado de deudores dentro del total", explicó.

La autoridad advirtió que restan 57 días para el término del proceso estipulado en la legislación, que inició el 1 de noviembre con la implementación de la Ley de Reconstrucción Nacional.

Vías de regularización: Bancos y Tesorería

El proceso cuenta con dos canales diferenciados según la etapa en la que se encuentre la morosidad del usuario:

Trámite ante Comisión Ingresa : Exclusivo para personas que adeudan dos o más mensualidades vigentes en los bancos.

: Exclusivo para personas que adeudan dos o más mensualidades vigentes en los bancos. Trámite ante TGR: Para aquellos casos donde el Estado ya pagó la garantía al banco y la deuda pasó a cobro fiscal directo.

Para el caso bancario, más de 71 mil deudores morosos tienen la posibilidad de ponerse al día cancelando únicamente una cuota de pie, eliminando de forma inmediata los intereses penales y gastos de cobranza.

Sobre la recepción ciudadana en esta vía, el director ejecutivo de Comisión Ingresa, Tomás Bayón, reportó que más de 17 mil personas visitaron la plataforma en el primer mes.

De ellas, 5.651 aceptaron las condiciones y 3.805 ya completaron el pago inicial requerido (sumando 4.409 UF, unos 182 millones de pesos). El 45% de estos créditos presentaba 13 o más cuotas vencidas y el 29,2% sumaba más de dos años de morosidad.

Al reprogramar, los beneficiarios podrán acceder nuevamente a la rebaja de cuotas al 10% de su renta y a la suspensión por cesantía. (FOTO: ATON)

Al analizar este beneficio, Bayón destacó que "estamos hablando de personas que, en muchos casos, tienen varias cuotas atrasadas. Esta reprogramación les permite ponerse al día sin tener que pagar toda esa deuda de una sola vez".

Asimismo, el titular de Comisión Ingresa recalcó que, al trasladar las cuotas atrasadas al final del crédito, los deudores reactivan beneficios esenciales como la rebaja de la mensualidad al 10% del ingreso y la suspensión de pago por cesantía.

"Es una oportunidad que estimamos muy razonable, muy conveniente, porque estando al día se evita cualquier acción de cobranza y además se acoge a los beneficios que contempla la propia ley de no pagar más del 10% de los ingresos y suspender las cuotas o el pago de las cuotas si es que enfrenta una situación de cesantía", puntualizó.