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Republicano cree que, por consideraciones políticas y sociales, Yo Elijo Mi PC sobrevivirá

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Mineduc (referencial)
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El diputado Diego Vergara (Partido Republicano), integrante de la Comisión de Educación en la Cámara, aseguró este sábado que el debate por el proyecto de Presupuesto 2027 terminará por revertir la decisión del Gobierno de poner fin al financiamiento del programa "Yo Elijo Mi PC".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el exalcalde de Paine apuntó que la entrega de computadores a niños de séptimo básico "es una herramienta que técnicamente no estaba dando resultados, pero social y políticamente sirve a un grupo determinado de alumnos, así que creo que el debate va a llevar a la reposición de Yo Elijo Mi PC".

"Al escuchar a los distintos sectores, (el programa) se va a reponer", aseveró el legislador oficialista.

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