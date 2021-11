Empresas demandan a Junaeb por incumplimiento de contratos: Exigen millonaria indemnización

La Comercial de Alimentos S.A (Alicopsa) y Consorcio Lonquimay SpA presentaron dos demandas contra la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) acusando que la institución incumplió en contratos y exigiendo indemnización de perjuicios.

Según el diario La Tercera, en las acciones judiciales presentadas mediante Grupo Pentzke, las empresas aseguran que el organismo les proporcionó información errónea respecto al número de raciones alimenticias que se deberían entregar en las unidades territoriales que les corresponden a dichas sociedades.

Alicopsa, que el 24 de febrero del 2015 se adjudicó el servicio PAE para la Región de Valparaíso y la Metropolitana, solicitó una indemnización de 9.581.307.314 pesos.

Mientras que Consorcio Lonquimay SpA, que celebró el contrato con Junaeb el 18 de febrero del 2016 para las unidades 1311 y 1314 de la RM, exigió un pago de 4.576.325.652 pesos; los perjuicios de ambas empresas suman 14.157.632.966 pesos.

Las firmas están siendo representadas por los abogados Rodrigo Díaz e Ignacio Naudón, quienes ya se enfrentaron a un juicio de similares características con la Junaeb por el incumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios presentada por Alimentación y Servicios Ferbas S.A., logrando que en diciembre del 2020 la Corte Suprema fallara a favor de la empresa.

Supuestos incumplimientos

En 2014, la Junaeb inició la licitación que buscaba contratar los servicios para entregar desayunos, onces, almuerzos, cenas, colaciones, tercer servicio, raciones de emergencia y servicios pre-preparados, incluyendo suministrar raciones a los establecimientos que se encuentran a cargo de la Fundación Integra y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji).

Según Alicopsa, mientras el contrato estuvo vigente la Junaeb les exigió el suministro y costeo de 20.861.119 raciones extra que las requeridas y servidas efectivamente. En el caso de Consorcio Lonquimay, debieron suministrar 10.722.830 raciones más de las solicitadas.

La demanda consigna que en varios meses "el número de raciones que la contraria obligó a mi representada tener disponible -y costear- no llegó ni al 70% de las raciones que efectivamente fueron necesarias servir y le fueron pagadas. Incluso, hubo meses en que dicha proporción fue menor al 50% y 40%".

Además, agrega que de ser rechazada "se estaría dando una verdadera carta blanca a la administración para actuar con grave negligencia, incluso desprecio, en relación a los particulares, justificando perjuicios económicos gigantescos en su contra".

El director nacional de Junaeb, Jaime Tohá, afirmó a La Tercera que dichos contratos "no se liquidaron oportunamente" y que son antiguos.

"Los montos que ellos presentan son altos, pero también hay un monto alto e importante que estas empresas no han pagado", aseguró. Incluso, enfatizó que en ciertos casos "los montos de las multas son mayores a lo que Junaeb les debe", por lo que están realizando un análisis sobre los acuerdos.

Así, sostuvo que "no corresponde cuando tú debes multas y no las has pagado exigir que se te pague a ti, antes que eso ocurra", por lo que confirmó que los montos pendientes se pagarán luego de que se cobren las multas que deben las empresas.

"Tenemos la certeza absoluta de que vamos a ganar esos juicios, porque no hay ninguna justificación para que no paguen multas de los incumplimientos que tuvieron esos contratos", finalizó.