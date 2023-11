Cámara Baja rechazó reposición de recursos para Educación en Presupuesto 2024

Una dura jornada tuvo el Gobierno este miércoles en la tramitación del presupuesto del Ministerio de Educación en la Cámara de Diputadas y Diputados, que fue condicionado por la situación que enfrentan los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Pese a los esfuerzos del Ejecutivo, representado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la Cámara Baja rechazó varias indicaciones del Gobierno para reponer recursos que antes había desestimado la Comisión Mixta de Presupuesto, obligándolo a negociar en el Senado.

Entre los puntos rechazados, se encuentran: los gastos variables de la Subsecretaría de Educación, el programa de Desarrollo Profesional Docente y Directivo, el programa de Recursos Educativos y el capitulo relacionado con la Subsecretaría de Educación Pública.

En el debate, el diputado oficialista Jaime Araya (PPD) anunció la votación en contra de toda la partida de Educación por la nula capacidad de escucha del ministro de dicha cartera, Nicolás Cataldo, por el traspaso de establecimientos educaciones a SLEP de su distrito, argumentando que es un "experimento" y puro "voluntarismo".

La situación alarmó al Gobierno y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, mostró inquietud en la sala.

"Me preocupa también que a partir de situaciones puntuales, especificas, por ejemplo, de un SLEP, una comuna o una región, derivemos decisiones sobre votación de una partida o de todo un presupuesto como lo hemos visto acá", manifestó.

En esa línea, Marcel sostuvo que "no creo sinceramente que los problemas que se expresan en casos como ese (de los SLEP), no tengan una solución, no tengan un camino de salida. Que eso lleve a que planteemos la discusión en términos de blanco o negro, o sea, se rechaza todo o se acepta todo, acá nadie está por eso".