Cataldo defendió gestión educativa del Gobierno y descartó intromisión en la U. de Chile

A nueve meses del término del mandato del Presidente Gabriel Boric, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), proyectó un cierre de gestión con foco en el reemplazo del Crédito con Aval del Estado (CAE) por el Fondo de Solidaridad (FES), y desestimó las críticas del decano de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, quien acusó al Gobierno de intervenir en la autonomía universitaria.

En entrevista con La Tercera, el secretario de Estado calificó como "desproporcionado" el emplazamiento de Ruiz-Tagle, quien comparó el actuar del Ejecutivo en la Casa de Bello con la situación en Estados Unidos entre el Presidente Donald Trump y la Universidad de Harvard.

"No solo es erróneo desde el punto de vista político, sino desde el accionar que ha ocurrido allá. Se pone la referencia de un gobierno que está destruyendo la educación superior en otro país", replicó Cataldo.

El ministro defendió el cambio de estatutos en la Universidad de Chile -que permite ahora la participación con voto de estudiantes y funcionarios (triestamentalidad)-, señalando que "la discusión se dio en el seno de las instituciones por mucho tiempo y luego se legisló".

Además, enfatizó que la normativa que lo permite fue aprobada durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, por lo que atribuirle una motivación ideológica al Gobierno actual sería, a su juicio, infundado.

El SAE y la violencia escolar

Respecto al Sistema de Admisión Escolar (SAE), Cataldo reconoció diferencias con la mesa técnica que propuso reformas al mecanismo, aunque descartó que el Mineduc haya ignorado sus propuestas: "No se recogieron todas las recomendaciones en las indicaciones, pero no significa que no se hayan recogido".

En particular, abordó la decisión de limitar al 60% el porcentaje de selección por mérito en liceos emblemáticos —pese a la sugerencia de la mesa de subirlo al 80%— afirmando que fue una determinación basada en criterios técnicos y que están "construyendo acuerdos en el Parlamento" que podrían modificar esa cifra.

Sobre las críticas a la ausencia de medidas más severas frente a la violencia escolar, como el uso de pórticos detectores de metales, el titular del Mineduc fue tajante: "No tiene que ver con negarse: no está alineada con la normativa educacional ni con las leyes de garantía y protección de derechos".

El legado de la administración Boric en educación

Consultado por el legado del gobierno en materia educativa, Cataldo destacó la "normalización" del sistema tras la pandemia, un proceso que considera fundamental: "Nos hicimos cargo de una situación que ningún gobierno había encontrado antes. La reactivación educativa consumió una parte importante de nuestros esfuerzos. Es cierto que es nuestra pega, pero también es cierto que llegamos a una realidad sin precedentes".

Asimismo, señaló que espera concretar el reemplazo del CAE antes del fin del mandato: "Creo que lo lograremos. Estamos cerrando medidas que nos permitan enfrentar esta conversación. Algunos van a quedar conformes, otros quizás no tanto. Pero esto es una necesidad para el país".

En esa línea, reconoció que un eventual fracaso en aprobar el FES sería un golpe para el Ejecutivo: "Puede significar una derrota política, sin duda. Pero la más importante sería no poder entregarle al sistema educativo oportunidades correctas y sostenibles".