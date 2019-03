Colegios implementan chip en mochilas para monitorear asistencia de estudiantes

Diversos colegios a nivel nacional comenzaron a implementar un sistema de monitoreo de sus estudiantes a través de un chip en sus mochilas, proceso que forma parte de la denominada Plataforma de Asistencia Digital (PAD).

Según publicó La Tercera, este sistema busca registrar el horario de ingreso de los alumnos al colegio y permite "pasar la lista" de forma digital.

Este proyecto ha suscitado críticas de los apoderados, ya que no se les informó y aseguran que la única información que han recibido es a través de un folleto, donde se explica que el sistema es suministrado por Papinotas y que el sensor no suena en supermercados o tiendas y que no opera como un GPS.

Hasta ahora, el sistema se encuentra funcionando en 18 colegios particulares y subvencionados de cuatro regiones, registrando la asistencia de 20 mil alumnos.

Este es el chip que se instala en las mochilas.

Rodrigo Bilbeny, subgerente de Productos de Asistencia de Papinotas, explicó que el PAD es un sensor con características similares al TAG, pero que no incluye geolocalización.

"El sistema combate el ausentismo crónico, un problema en el 30 por ciento de los alumnos. Con el PAD, Papinotas registra la asistencia y permite que el colegio se centre en la labor pedagógica (...) el apoderado recibe un mensaje en SMS advirtiéndole que faltó", indicó.