Admisión Justa: Comisión de Educación rechazó idea de legislar

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados rechazó este lunes la idea de legislar el proyecto de Admisión Justa presentado por el Gobierno y que pretendía restablecer el sistema de selección por mérito en los establecimientos educacionales de alta exigencia académica.

Tal como lo habían adelantado los parlamentarios opositores rechazaron la idea de legislar con 7 votos en contra de los 6 votos a favor de diputados oficialistas. El proyecto ahora tendrá que ser visto por la sala.

En la instancia participó la ministra de Educación, Marcela Cubillos. En esa línea, aseguró que la decisión de la Comisión de Educación es "un portazo a las familias de clase media, a la inclusión y al derecho a elegir".

"Es lamentable lo que ha ocurrido. Lo habían anticipado incluso antes de que ingresara el proyecto. Lo que se ha hecho hoy día es darle un portazo a miles de familias de clase media que quieren que el mérito académico de sus propios hijos, el esfuerzo, sea reconocido", manifestó Cubillos.

"Aquí más bien le ha ganado la ideología a la justicia, por lo tanto, cuando estamos convencidos de que algo es justo y que está en nuestro programa de Gobierno, vamos a seguir insistiendo", agregó.

"Nosotros nos hemos preocupado de implementar este sistema siempre de la mejor manera, pero el problema está en el diseño", aseguró la ministra Cubillos.

En ese sentido aseguró que "evidentemente se está produciendo mucho descontento y cuando vemos que aquellos jóvenes postulan a partir de séptimo básico o a primero medio, amparados en su esfuerzo, en lo que ha sido todo su rendimiento en básica, también en el mérito y el empeño que le han puesto, para soñar con llegar a ese liceo y se prefiere un desempate al azar, más que considerar de alguna manera ese esfuerzo, nos parece que está haciéndose un daño a la clase media".

Además, en la misma sesión estaba programado votar la idea de legislar la denominada Ley Machuca, que fue presentada por la oposición. Sin embargo se postergó por tiempo y se dejó para este martes 14 de mayo. En ese sentido, Cubillos ya planteó que habrá reserva de constitucionalidad respecto al proyecto.

Diputada Rojas: "No lo rechazamos por capricho"

La diputada del Frente Amplio, Camila Rojas, presidenta de la instancia legislativa, manifestó que el proyecto "no lo rechazamos por capricho. Lo rechazamos porque creemos que esto no soluciona los grandes problemas de educación en Chile y que además no hay ni un niño o niña que merezca menos que otro".

"En ese sentido, lo que nos importa es que todos los niños y niñas de este país tengan acceso al mejor colegio que elijan sus padres y lo que hacía este proyecto precisamente era darle más posibilidad a los colegios de que puedan elegir, lo que va completamente en la línea contraria de que los padres y madres puedan tener la opción de elegir, y eso lo vamos a seguir diciendo", agregó.

Además agregó que "la gran responsable" si hay un problema en la implementación del sistema de admisión escolar en la Región Metropolitana, "va a ser la ministra Marcela Cubillos porque es ella la que tiene que entregar la información y es ella la que tiene que abordar los reales problemas de educación que tienen que ver con los cupos".