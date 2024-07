Cataldo y prohibición de celulares en colegios: En algunos niveles se recomienda no usarlos

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), abordó la medida adoptada por la Municipalidad de Las Condes -que entrará en vigor a partir del segundo semestre escolar- que prohíbe el uso de teléfonos celulares en siete colegios municipales de la comuna.

La medida es aplicada para todos los niveles, pero aunque los alumnos de cursos superiores sí podrán llevar el aparato, no lo podrán utilizar ni siquiera en horario de recreo, a excepción de emergencias o situaciones extraordinarias.

Por lo anterior, el titular de Educación afirmó que "hasta ahora la conclusión ha sido trabajar más bien en las regulaciones respecto al uso de celulares. Creemos que, en determinados niveles de aprendizaje, en determinados niveles de edad incluso, es recomendable no usar celulares en el contexto escolar".

En esa línea, la autoridad también matizó en que "hay otro momento en el desarrollo de los estudiantes en el que puede ser una herramienta muy útil para complementar esfuerzos formativos".

"Por lo tanto, el debate sobre el uso de celulares no puede ser si se usa o no se usa, si se prohíbe y se castiga o no, sino que tiene que ver con cómo lo abordamos desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista del desarrollo emocional y socioemocional de los estudiantes, también cognitivo de los estudiantes", explicó Cataldo.

El ministro también adelantó que, desde el Mineduc, pedirán que la Superintendencia de Educación, junto con la Seremi, acompañen "a la Municipalidad de las Condes (en el proceso), porque si hay sanciones asociadas a esto, tiene que estar en los reglamentos internos de Convivencia Escolar, y los tiempos para modificar los reglamentos ya ocurrieron".