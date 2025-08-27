Colegio de Río Bueno suspendió clases por larvas, ratones, palomas y murciélagos

Un colegio municipal de la comuna de Río Bueno (Región de Los Ríos) suspendió sus clases a raíz de la presencia de larvas, ratones, palomas y hasta una "colonia de murciélagos" en sus inmediaciones.

El recinto afectado es la Escuela Pampa Ríos, cuyo centro de padres y apoderados advirtió de la situación el viernes, cuando "larvas cayeron del techo del segundo piso" del recinto, producto de "una lana de vidrio en mal estado y contaminada" que se había colocado allí.

Asimismo, denunciaron que "cayó un murciélago" en el gimnasio de la escuela, y que estos problemas sanitarios "llevan varios años", con fumigaciones "que no han sido exitosas".

Amber Cariaga, secretaria del centro de padres y apoderados del colegio, señaló: "Nos sentimos abandonados por los estamentos y las instituciones que deberían hacerse cargo (...). Me parece una falta de respeto para nuestros niños no tener condiciones básicas de salubridad en un lugar al que van todos los días, e incluso asisten de otros establecimientos".

En tanto, una apoderada denunció: "A los niños les caían los gusanos en los cuadernos mientras estaban en clase".

Suspensión afecta a casi 500 alumnos

Debido a esta situación, la Seremi de Salud de Los Ríos determinó suspender las clases, afectando a casi 500 alumnos.

"Recibimos una denuncia sobre condiciones sanitarias de riesgo por aparición de palomas, murciélagos y roedores en el establecimiento, así que hemos venido a hacer la fiscalización", especificó Susana Ríos, jefa provincial de la Seremi de Salud.

"El director de la escuela ya había decidido suspender las clases y se está evaluando de acuerdo a la evaluación sanitaria el tiempo el que se extenderá esta medida. Tenemos que rectificar cuándo se retomarán las clases", agregó.

Ríos añadió que esperan que los arreglos en la infraestructura del recinto y el posterior saneamiento se hagan rápido para fijar un plazo para el retorno.