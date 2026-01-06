Director de único liceo público entre los mejores puntajes PAES: Generamos "cultura del estudio"

Pedro Castillo, director del Liceo Augusto D'Halmar -único establecimiento público que estuvo entre los 100 mejores resultados de la prueba PAES- atribuyó su desempeño a la "cultura del estudio" que generan entre sus estudiantes.

Los puntajes del examen fueron publicados el lunes y revelaron una importante brecha socioeconómica en la educación chilena, ya que 99 de los 100 recintos que tuvieron mejor rendimiento son particulares pagados.

Entre ellos, el Liceo Augusto D'Halmar -ubicado en la comuna de Ñuñoa- alcanzó el puesto 65, estando así entre los mejores, aunque en el proceso anterior había obtenido el lugar 44.

Castillo afirmó que, para tal éxito, promueven la alta asistencia a clases y lo que denominan el "método aprenadeim", popularizado por el liceo y que consiste en anticipar los contenidos; es decir, que el estudiante prepare el material de forma previa.

"(Es clave) la anticipación... (los alumnos) estudian en la casa y llegan con las materias preparadas para que profundicen en el colegio. Eso se ha mantenido", dijo el director del liceo.

"Lo segundo que hemos mantenido es la exigencia; o sea, independiente de que a lo mejor lleguen alumnos que les cuesta más, se les explica de entrada que el nivel de exigencia no se baja", añadió.

En tercer lugar, también se asegura "el tema de no perder clases. Los alumnos entienden que tienen que ir a sus horas de clases, por eso tenemos cerca de un 92% de asistencia, el más alto de la comuna. Entonces, eso genera una cultura del estudio", explicó Castillo.

"(También garantizamos) el orden en la entrega de contenidos; nosotros ahora ya tenemos listo nuestro cronograma de actividades de todo el año que se sube, y los papás saben dónde están las pruebas de todo el año. Y (tenemos) buenos profesores", manifestó.

El destacado desempeño de los Liceos Bicentenario

Por otro lado, entre los 50 establecimientos públicos con mejores resultados PAES, 29 son Liceos Bicentenario, siendo 17 de ellos localizados en regiones.

Magdalena Piñera, presidenta de la Fundación Piñera Morel, valoró la cifra: "Han demostrado con datos que sí se puede mejorar la calidad de la educación de niños y jóvenes, y en el corto plazo, (con) foco en los aprendizajes, una comunidad educativa comprometida y liderazgo directivo".

"Hoy, (a los Liceos Bicentenario) eso los lleva a estar en las primeras preferencias de los padres y madres a la hora de elegir el colegio de sus hijos", afirmó.

La red de Liceos Bicentenario fue impulsada por el expresidente Sebastián Piñera durante sus dos mandatos, a fin de albergar a estudiantes vulnerables y de clase media.