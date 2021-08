Tras casi dos semanas de una mayor reapertura de colegios, la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia, planteó en Cooperativa que si bien valora que el Ministerio de Educación se empeñe en volver a la presencialidad, "el problema está en que ha habido un diagnóstico un poco errado respecto a por qué no se retorna". La psicóloga cuestionó que se crea que "los establecimientos que no vuelven es porque no quisieran", cuando a su juicio, esto se debe a que "hay algunos que tienen todas las condiciones y otros no, y tenemos que generar las condiciones".

