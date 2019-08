Instituto Nacional: Centro de Alumnos espera disculpas del alcalde Alessandri

El presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez, instó al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, a disculparse y reconocer su responsabilidad en el que considera el fracaso de las medidas adoptadas en el establecimiento.

"Al alcalde le ha faltado mucho pedir disculpas, reconocer la responsabilidad que tiene tras su discurso, sus comentarios, compromisos que no se cumplen" y el "fracaso que ha tenido sus propuestas", sostuvo Pérez.

Las declaraciones se enmarcan en los últimos incidentes que se produjeron en el instituto este viernes luego de que Alessandri implementara la medida de presentar el carnet de identidad al ingresar al liceo, lo que desató la manifestación de encapuchados.

Ante esto nació la posibilidad de cerrar el año académico en el establecimiento, a lo que Pérez recalcó que no debiese tomarse esa medida ya que "significa un fracaso total del municipio".

El presidente sostuvo que actualmente "no existe una solución a corto plazo" a los conflictos, porque "son cuestiones que arrastran años". "Creo que si colocamos toda nuestra disposición se puede resolver y se puede llegar a un consenso y una tranquilidad", agregó.

También criticó que las actuales autoridades, tanto el alcalde Alessandri como la ministra de Educación, Marcela Cubillos, tienen "mucha lejanía" con las problemáticas y sostuvo que "las propuestas no se pueden tomar entre cuatro paredes".

"Tenemos incertidumbre de cuáles son los intereses de las autoridades cuando hablan de aplicar mano dura y Carabineros no está donde debería estar y está deteniendo a estudiantes que no dicen relación con los conflictos (...) las medidas solo han traído consecuencias negativas", sentenció.

Este lunes será una jornada decisiva para el colegio, ya que el alcalde Felipe Alessandri se reunirá con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, para abordar las medidas y afrontar la situación de violencia en el lugar.

Apoderados: Si se cierra el año escolar sería un triunfo para el violentismo

El presidente de la Corporación de Apoderados del Instituto Nacional -uno de los tres centros de padres del establecimiento-, Aquiles Herrera, sostuvo que imperen los derechos de educación, ya que "eso lo tiene que dar el Estado".

"Yo creo que al 99 por ciento de la comunidad no le conviene, no sé si a los encapuchados, a la comunidad no le conviene para nada porque desde el 18 de abril prácticamente no hay clases en el colegio, así que si se cierra el año escolar sería un triunfo para el violentismo. Yo creo que eso es muy malo para el país", agregó.

Por su parte, el rector del establecimiento, Fernando Soto, en conversación con Canal 13 insistió que "cerrar el instituto es algo impensado, no se concibe esa idea dentro de la comunidad, pero hay que seguir insistiendo. Yo opto más bien por el camino de generar los espacios de diálogo".