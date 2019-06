Mineduc intervino en caso de joven transgénero que fue impedida de estudiar en el Liceo 1

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, anunció que la cartera intervino en nombre de Arlen Aliaga, adolescente trans cuyo ingreso al Liceo 1 Javiera Carrera fue rechazado desde el colegio a falta del cambio de su nombre y género registrales.

Cubillos indicó que acudió a tanto la Municipalidad de Santiago como a la Seremi de la Región Metropolitana para dar aviso a su familia de su participación en este caso.

"Como Ministerio de Educación, lo fundamental es la seguridad y el bienestar de cada niño en su derecho a la educación, por lo tanto, ayer me comuniqué con el alcalde de Santiago (Felipe Alessandri) para pedirle que se buscara la opción legal que permita a esa niña acceder y llegar al liceo que ella quiere asistir", precisó.

La ministra afirmó también que pese a que falten tres meses para la entrada en regla de la Ley de Identidad de Género, "creemos que no porque no haya entrado aún en vigencia pueda ser perjudicada Arlen por un tema de plazos".

Juan Enrique, estamos trabajando intensamente en este reglamento, consultando a quien corresponde, para tener una normativa eficaz. Ha sido un proceso largo que ha costado concluir bien. No podemos equivocarnos al final del camino. Igual, apuraremos la marcha, comparto el interés

Por lo demás, a falta de esta normativa, la joven también cuenta con el respaldo de la circular de Educación que impide la discriminación por su orientación u expresión de género, al igual que de la Ley Zamudio.

Cabe recordar que el presidente de Iguales, Juan Enrique Pi, cuestionó por este caso al ministro de Justicia, Hernán Larraín, a través de Twitter, quien respondió que están trabajando en un reglamento para solucionar esta situación y otras similares.

"Ha sido un proceso largo que ha costado concluir bien. No podemos equivocarnos al final del camino. Igual, apuraremos la marcha, comparto el interés", agregó.

Ministra Cubillos por caso de Arlén: ”no creemos que existiendo hoy día una ley de identidad de género, no porque no haya entrado en vigencia porque no están en vigencia los reglamentos, pueda ser perjudicada”. Pidió a Alessandri ver cómo asegurar su ingreso al L1. @Cooperativa pic.twitter.com/BXg8P50HrU