Gobierno anunció proyecto de ley de educación sexual integral

Este martes, el Gobierno dio el vamos a la primera de una serie de "Jornadas Hacia una Educación No Sexista", instancia que se organizó tras las denuncias de acoso y abusos por las que protestaron estudiantes de distintos liceos a inicios de este año y a la que se invitó a participar voluntariamente a todos los establecimientos educacionales del país.

Los ministros Marco Antonio Ávila (Educación) y Antonia Orellana (Mujer y la Equidad de Género) llegaron hasta el Liceo Guillermo Labarca A-78, de la comuna capitalina de Quinta Normal, para entregar detalles acerca de la orientación pedagógica y formativa de esta jornada.

El objetivo es abrir espacios de diálogo y encuentro e iniciar un proceso de sensibilización ante prácticas sexistas, para fomentar relaciones de igualdad y respeto entre hombres y mujeres, y restaurar las confianzas entre las comunidades educativas.

Para organizar esta jornada, los establecimientos recibieron orientaciones para equipos directivos y material pedagógico diferenciado de séptimo básico a cuarto medio.

"Estamos preparando recursos, materiales, que nos permitan poder enfrentar una educación sexual afectiva, en el marco del plan que ya existe por normativa en el Ministerio de Educación para los cursos de primero a sexto básico", adelantó el ministro Ávila.

QUÉ SE ENTIENDE POR EDUCACIÓN NO SEXISTA

Para el Gobierno, avanzar hacia una educación no sexista se refiere a eliminar toda forma de discriminación y/o sesgos y estereotipos de género.

Así lo explicó la ministra Orellana, quien señaló que "lo que hemos hecho como Gobierno, bajo el liderazgo del ministro de Educación y todo su equipo, ha sido precisamente decirle a les estudiantes que escuchamos su preocupación, que escuchamos su angustia por las situaciones de violencia que se viven y que estamos disponibles no para acallarlas, sino que para darles todos juntos y juntas las herramientas para que podamos mejorar esas situaciones".

Además, la titular de la Mujer destacó que participar en esta jornada fue una invitación a los establecimientos escolares: "Estas jornadas que son voluntarias, en las que nadie está obligado, obligada a hablar de algo que no quiera, son muy importantes porque van construyendo precisamente esa cultura de respeto y no discriminación".

Los documentos y el material pedagógico para estas jornadas fueron diseñados en una mesa de trabajo integrada por representantes del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el INJUV, las tres subsecretarías del Ministerio de Educación –Educación, Educación Parvularia y Educación Superior-, la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad y la Unidad de Currículum y Evaluación. Asimismo, su estructura y objetivos fueron socializados con actores de la sociedad civil especialistas en temáticas de género y disidencias sexuales.

PRÁCTICAS SEXISTAS EN TEXTOS ESCOLARES

En la instancia, Ávila afirmó que "el actual plan de afectividad, sexualidad y género es una muy buena respuesta, pero que ya quedó corta".

"Por eso es que tenemos que presentar próximamente un proyecto de ley que permita instalar la educación sexual integral y de esta manera poder incorporar algunos cambios que son fundamentales, por ejemplo, en las materias curriculares; que nuestros textos escolares, que nuestros objetivos de aprendizaje no promuevan el sexismo", señaló.

En ese sentido, el ministro expuso que organismos que han hecho evaluación del currículum nacional han hallado "algunas prácticas" sexistas, como textos escolares en que se asocia el rol de la mujer exclusivamente a tareas domésticas.

EL CAMINO DE UN LICEO A UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA

En junio de 2021 el histórico Liceo Polivalente Experimental Lucila Godoy de Concepción se convirtió en el primer establecimiento de la capital de la Región del Biobío en recibir el "Sello Comunal de Diversidad y No Discriminación", reconocimiento otorgado por la Municipalidad penquista como un espacio seguro e inclusivo para estudiantes LGBTIQA+.

El inédito arribo de un estudiante trans motivó a la directora del establecimiento, María Francisca Henríquez, a construir un proyecto educativo inclusivo y seguro con las diversidades sexuales.

"Ya desde el año 2014 que venimos trabajando e incluyendo a los estudiantes trans. Partimos ese año como pioneros en Concepción recibiendo al primer estudiante trans, con todo lo que significó para la comunidad escolar: aprender, conocer, entender estas situaciones novedosas que se producen en esta transformación social que vivimos", recordó hoy la directora en Cooperativa.

"Para los estudiantes fue más fácil, porque ellos se relacionan. Nosotros partimos de la base de que es el estudiante el que existe en el establecimiento. Él se siente varón, es tratado como un estudiante varón; ella se siente mujer, es tratada como una estudiante mujer", comentó Henríquez.

"Tuvimos largos procesos de conversación, porque para los adultos evidentemente era en ese momento una absoluta novedad, no era una cosa que hubiese ocurrido antes, pero fue un proceso agradable, porque la disposición de todo el personal, tanto docente como no docente, fue de apertura y de acoger a ese estudiante. En lo personal, considero que ese estudiante es el más feliz que yo he visto en mis años de ejercicio docente, porque le permitimos que fuera quién él quería ser", concluyó.