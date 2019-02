Corte Suprema validó "reportaje serio" sobre adoctrinamiento en Liceo 1

La Corte Suprema confirmó el rechazo al recurso de protección presentado por la Defensoría de la Niñez por el reportaje sobre adoctrinamiento en el Liceo 1 emitido por Canal 13 y que denunciaba que las alumnas eran instruidas a través de "acciones violentas producidas al interior del colegio".

La decisión fue tomada de forma unánime por la Tercera Sala del tribunal, cuyos ministro desestimaron la acción cautelar considerando que la recurrente no tiene "legitimación" para representar a las estudiantes.

"Como tantas veces se ha dicho, el llamado recurso de protección no otorga 'acción popular' y quien comparece en nombre de otro o por los intereses de otro debe hacerlo teniendo alguna legitimación para ello. La 'Defensora de la Niñez' dice tenerla por lo que contempla la ley 21.067 y ello no es así", indicaron.

"No ha comparecido la señora Muñoz García por ninguna alumna en particular, ni tampoco por el Centro de Alumnas ni mucho menos por el Liceo N° 1 Javiera Carrera", explican, precisando que la ley "no le da esa facultad, no le permite accionar de protección por lo que ella denomina una 'comunidad estudiantil'".

Además, aseguran que "no representa los intereses de ninguna alumna en particular ni tampoco de un colectivo que, como se dirá, se ha visto sujeto a actos de violencia durante todo el año 2018, sin que ello haya importado la actuación de la mencionada Defensora en favor de las alumnas que han sufrido dicha violencia".

En relación con el rol del canal televisivo, la Suprema planteó que "se trata de un reportaje serio, informado, en que no se dieron ni nombres ni se mostraron rostros y que exhibe hechos conocidos incluso en esta Corte".

Finalmente, añadieron que es "una investigación seria que no hace sino informar sobre un problema que efectivamente existe, que ha significado violencia en el Liceo N° 1 Javiera Carrera y que entre marzo y septiembre de 2018 ha llevado a la migración de 267 alumnas a otros establecimientos".