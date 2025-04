Cataldo: El paro de profesores en Magallanes pone a los niños como rehenes

"Pone a los niños como rehenes", afirmó este viernes el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (Partido Comunista), respecto a la situación actual de la paralización de profesores en la austral Región de Magallanes, que ya cumple un mes.

El ultimátum de la cartera a los docentes que se mantienen movilizados es el siguiente: si se retoman las clases el lunes y se adhieren en el calendario de recuperación de clases, podrán recuperar el dinero descontado por los días no trabajados. En cambio, de no retomarlas, no recibirán el pago de marzo.

Pese a que los manifestantes han acusado un chantaje por parte de la autoridad educativa, esto fue descartado por Cataldo, que respondió con firmeza.

"No es un chantaje, es una realidad: la realidad es que los días no trabajados se agotan y, en ese marco, no es posible luego recuperar las clases de la manera que corresponde y, por lo tanto, estaríamos asumiendo nosotros la pérdida de aprendizaje del territorio. Eso es algo que no podemos aceptar", advirtió el líder del Mineduc.

Asimismo, apuntó que el reclamo docente se podría "argumentar a la inversa: que la movilización es un chantaje, porque pone a los niños como rehenes frente a una demanda que no ha logrado resolverse y no se va a resolver, porque no hay recursos".

Director del SLEP Magallanes está suspendido

Esta movilización, que inició el 5 de marzo, se da por la exigencia de mejoras salariales luego del traspaso de los colegios desde la municipalidad de Punta Arenas al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) a inicios de 2024.

En esa instancia, los profesores no negociaron mejoras, como sí lo hicieron los asistentes de la educación antes del traspaso, por lo que denuncian una diferencia de sueldo injusta.

El director del SLEP Magallanes, Mario García, se encuentra suspendido de sus labores en el cargo.

Según se detalló, hay un sumario y un proceso abierto para removerlo de su cargo por una presunta mala gestión. Se advierte que él prometió al profesorado un ajuste salarial que iba más allá de sus atribuciones.