Deuda histórica de profesores: Gobierno propone pagos de hasta 5 millones

El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, confirmó en Cooperativa que el Gobierno calcula pagar entre 4,5 y 5 millones de pesos a cada uno de los 58 mil docentes afectados por la deuda histórica, como se conoce al perjuicio salarial que sufrieron los trabajadores de la educación pública en dictadura.

Tras reunirse este martes con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, el dirigente destacó en Una Nueva Mañana que "por primera vez un Gobierno, de manera formal, hace una propuesta de reparación de la deuda histórica. Todavía está incompleta, porque le faltan elementos, pero ya pone una cifra sobre la mesa, y en los 43 años desde que se origina esta deuda, eso no había ocurrido nunca".

El principal aspecto que aún no está definido son los plazos de pago, "porque el Gobierno ya nos había dicho en anteriores reuniones que la propuesta iba a ser para el 100% de los profesores afectados, pero no todos de una vez, sino que iba a haber un flujo: una cantidad en un año, otra cantidad en otro, hasta completar. La periodicidad de estos pagos y los grupos a los que se les iría pagando es lo que no está todavía completo".

"Entiendo que el Gobierno va a tener una reunión el viernes para resolver los aspectos faltantes, y hacemos el llamado a ponerle rostro humano a la decisión, y no solamente cifras", emplazó Aguilar.

Preguntado por su opinión de esta cifra, el líder del Magisterio apuntó que "como definimos que vamos a hacer una consulta, y que quienes van a resolver son nuestros mismos colegas afectados el 28 y 29 de octubre, voy a ser muy respetuoso de ese pronunciamiento, por lo tanto, no quiero sesgar o influir en esa votación".

Dicho esto, el docente apuntó que se dice que los dineros adeudados por el Estado van "de 30 millones hacia arriba"; sin embargo, "habiendo fallos en tribunales (que indicaban que) la deuda ya estaba prescrita, esto pasó a ser una deuda más moral que legal, y como ocurre con toda reparación, nunca son 100% justas, eso lo tenemos asumido".

"Las reparaciones abarcan una parte del daño producido, y nuestros colegas tienen que evaluar si esto es aceptable o no", cerró.