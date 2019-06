Diputados PS evalúan acusación constitucional contra ministra Cubillos

Los diputados socialistas estudian una acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, por su actuar frente al paro nacional de profesores, que este miércoles cumplió 10 días.

La decisión se conocerá el próximo 20 de junio y el jefe de bancada socialista, Manuel Monsalve, dijo que "hay serias preocupaciones respecto a la gestión política y técnica de la ministra Marcela Cubillos, esa preocupación es compartida por todas las bancadas de la oposición".

"¿Cómo eso se expresa? Bueno, como siempre se hace, que es viendo si hay fundamento y coincidencia política para utilizar una de las herramientas que tiene el Parlamento. La experiencia nuestra es que a este nivel las interpelaciones no cambian las conductas de los ministros y en una situación de esta naturaleza nos parece que la herramienta más eficaz es la acusación constitucional", aseveró.

Según Monsalve, la acusación constitucional es una opción que están analizando con su equipo jurídico y que ya ha sido sociabilizada con miembros de otras bancadas para ver si existe o no piso político para controlarla.

Mientras que desde la DC, el diputado Mario Venegas dijo que sus pares "están en su legítimo derecho de analizar y tomar las iniciativas sobre distintas materias como nosotros lo hemos hecho en otras áreas. El punto sí es que es delicado, una acusación constitucional presupone la adhesión de todos para que tenga éxito y si no va condenada al fracaso y no creo que nadie esté dispuesto a fracasar".

Profesores sostienen nueva reunión con Mineduc

En la Comisión de Educación de la Cámara Baja se realizó una sesión en la que esperaban la participación de la secretaria de Estado, quien finalmente no apareció.

El Colegio de Profesores puso un ultimátum al Gobierno: Si no hay respuesta satisfactoria a su petitorio de 12 puntos, desde el viernes comienza a trabajar la tercera semana del paro nacional.

El presidente del Magisterio, Mario Aguilar, llegó este miércoles al Ministerio de Educación, donde esta tarde tiene lugar una reunión.

"Vamos a la reunión con el Mineduc, vamos con todas nuestras demandas sobre la mesa exigiendo respuestas y como lo hemos dicho tantas veces y no me canso de repetirlo, al tener una propuesta, la que sea, nosotros como dirigentes no vamos ni que sí ni que no, porque no nos corresponde, serán ustedes los que leerán esa propuesta", indicó, añadiendo que "la analizarán, la reflexionarán, la debatirán y después decidirán en una votación si corresponde o no aceptarla".

Deuda histórica y pago a la mención de las educadoras diferenciales son algunos de los puntos que se discuten en el encuentro con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.