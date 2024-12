Gobierno presentó proyecto para pagar deuda histórica a profesores

El Gobierno presentó este lunes el proyecto para pagar la deuda histórica del Estado con los profesores, iniciativa que ya fue consensuada con el Magisterio.

Este texto propone el pago de un monto de 4,5 millones de pesos en dos cuotas, de forma progresiva para alcanzar a todos los docentes afectados en un plazo de seis años.

El Presidente Gabriel Boric destacó que "con esta ley les estamos haciendo justicia, aunque sea un pedacito de justicia. Yo tengo conciencia y por eso hablamos de reparación, porque la deuda real es mucho mayor y creo que es importante eso no esconderlo y decirle que hemos logrado llegar a una propuesta entre lo que nos permiten las estrecheces fiscales que tenemos, pero también sabiendo que hay muchos que ya no están".

"Hay que hacer todos los esfuerzos por no olvidar de dónde se viene cuando uno está en el Gobierno, y por cumplir los compromisos que se adquieren", manifestó el Mandatario.

La profesora Patricia Garzo, dirigenta del grupo docente que se manifiesta todos los jueves frente a La Moneda, señaló que si bien la suma reparatoria es más reducida de lo que muchos de sus colegas esperaban, "es algo simbólico".

📖El Presidente Gabriel Boric presentó el proyecto que da una solución a la Deuda Histórica, que propone un monto de ✅ $4,5 millones por persona afectada, cuyo pago será progresivo, abarcando al universo total de docentes en un plazo de 6 años.



— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) December 2, 2024

"Por ejemplo, en las oficinas salitreras de María Elena, se demoraron 17 años en pagarles, y nosotros ya no estamos en edad de resistir. Yo estoy en el grupo de las más jóvenes, y tengo 77 años. No creo que alcance (a esperar) 17 años, y si voy a llegar a esa edad, ya voy a estar interdicta, no voy a poder disfrutar de mi platita", expresó.

En definitiva, los 4,5 millones que ofrece el Gobierno "nos va a servir para los problemas de salud, deudas, pero es algo que nos llena, y que es un reconocimiento. Eso es lo que nos alegra mucho", cerró la docente.