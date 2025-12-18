Vocación que cruza fronteras: profesor chileno entre los 50 mejores del mundo

Un profesor chileno generó orgullo a nivel nacional tras ser reconocido como uno de los 50 mejores docentes del mundo. Se trata de Patricio Vilches, profesor de enseñanza básica de la Escuela Básica Multigrado G-47 "El Guayacán", ubicada en la comuna de Cabildo, región de Valparaíso.

El docente fue seleccionado como finalista del GEMS Education Global Teacher Prize 2026, reconocimiento internacional organizado en colaboración con la Unesco. En esta edición, Vilches fue el único representante chileno, tras ser elegido entre más de cinco mil nominaciones y postulaciones provenientes de 139 países.

Vilches es el único profesor a cargo de estudiantes de distintos niveles en la escuela rural en la que trabaja, desde primero a sexto básico, una realidad que ha sido destacada por visibilizar los desafíos de la educación en sectores apartados del país.

Además, cumple múltiples funciones más allá del aula, ya que es director, inspector general, encargado de convivencia escolar y responsable de la alimentación.

"Para mí, este reconocimiento significa seguir mostrando el campo y la educación campesina pero ahora al mundo. Esto no se trata solo de un triunfo personal, se trata de un triunfo de la educación rural, de la educación unidocente, de los que seguimos educando en los lugares más apartados de Chile con todos los desafíos que eso conlleva", aseguró el docente.

Cabe recordar que el profesor se hizo viral en 2024 tras darse a conocer que además de impartir clases, recorría los alrededores de Cabildo para buscar a sus alumnos en sus propios hogares y trasladarlos hasta la escuela.