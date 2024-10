Cataldo defiende proyecto de fin al CAE: Es legítimo que se quiera dejar un legado

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, defendió este martes la propuesta del Ejecutivo que busca terminar el Crédito con Aval del Estado (CAE), aunque no trae un "perdonazo" total de las deudas educativas.

En conversación con La Tercera, el secretario de Estado dijo que "es legítimo que todo gobierno pretenda dejar un legado importante al país, y un muy importante legado es terminar con un sistema de financiamiento que es ineficiente y que tiene altas consecuencias para el Fisco y las personas. Y dejar un sistema mucho más razonable y que le va a permitir a la inmensa mayoría estudiar sin tener que preocuparse de cómo financia su educación y que esto tampoco va a ser una carga pesada para el futuro".

Sobre la condonación total de las deudas, el ministro recalcó que "me toca hacer esto en un contexto y en una realidad determinada. Un gobierno propone una agenda en un programa que se ve viabilizado o no en función de la realidad concreta con la que le toca gobernar. Nadie esperaba que íbamos a tener un escenario de crisis tan profunda como la que tuvimos pospandemia, lo que significó reorganizar las prioridades prácticamente en su totalidad, y eso es parte de la tarea de gobernar. Esto no es un diseño estanco que va solamente en una dirección".

"Lo relevante es que hoy día estamos proponiendo una política pública, que creo es una buena política que mejora la realidad de todas las personas y en ese sentido sí es universal, porque todos los deudores van a tener alguna respuesta y alguna ayuda para mejorar sus condiciones actuales", insistió.

Finalmente, Cataldo aseveró que "uno hace política y política pública en función de la realidad en la que actúa. Uno construye una propuesta que sea viable fiscalmente, pero también viable políticamente, y eso es lo que yo creo que encontramos".