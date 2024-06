Oposición insiste en que Chile no está en condiciones de condonar el CAE

Sin utilizar el término "condonación", el Presidente Gabriel Boric ratificó que en septiembre se ingresará un proyecto de ley con un nuevo sistema público de financiamiento que reemplazará al Crédito con Aval del Estado (CAE) y el Fondo Solidario.

En marco de su tercera Cuenta Pública, el Mandatario aseguró que el proyecto va a "ser gradual, progresivo, autocontenido, no requiriendo recursos del Pacto Fiscal", pese a que no entregó más detalles.

Si bien el Ejecutivo ha dejado de utilizar la palabra "condonación" para referirse a este proyecto, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, Emilia Schneider (CS), mencionó que al hablar de "solución" se pueden abordar ambos problemas.

"Cuando se habla de solución al problema de las deudas educativas también se está tomando en cuenta una política de condonación progresiva, gradual, justa y responsable fiscalmente. Creo que el concepto de solución es mucho más amplio que solamente uno de las dos dimensiones", manifestó.

En ese sentido, presagió "que en el Congreso va a haber bastante transversalidad, no solamente porque dos gobiernos anteriores ya lo han intentado, sino porque también muchos diputados y diputadas de oposición han votado a favor de distintas resoluciones que hemos presentado en el Congreso solicitando al Gobierno un plan de condonación justa y un nuevo mecanismo de financiamiento a la educación superior".

No obstante, desde la oposición sigue existiendo una posición más reticente a discutir un proyecto como este, ya que, en el discurso del Presidente Boric se incluyó a quienes han cumplido con el pago del crédito y a quienes no han podido.

En esa línea, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) indicó que los anuncios del Presidente de la República son hechos para "la galería" y se han transformado en un incentivo perverso para aumentar la morosidad de los créditos. Por lo que su partido no está dispuesto a "premiar" a deudores.

"Es difícil pronunciarse sobre los anuncios del Presidente, porque cada semana va cambiando. Primero partió anunciando que se iba a condonar la deuda, a los deudores caer prácticamente al 100%. Después sale con que ya no va a ser universal y hoy día nos dice que va a ser parcial y programado en el tiempo".

Igualmente, reparó que "no habla de condonación, sino que va a ser una obra de financiamiento, porque Chile hoy día no está en condiciones económicas de asumir una condonación universal y por eso han cambiado el discurso. Lo más probable es que termine enviando un proyecto que no va a satisfacer los requerimientos".

PROFESORES: CUALQUIER PROPUESTA VA A SER CONSULTADA CON NUESTROS COLEGAS AFECTADOS POR LA DEUDA HISTÓRICA

Por otro lado, dentro de los anuncios, el Mandatario reafirmó el compromiso de enviar un proyecto de ley para la reparación de la deuda histórica de los profesores; algo que mencionó en 2022 y 2023, y que generó desesperanza en algunos sectores por su aplazamiento.

Al respecto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, manifestó que "ya veremos en las próximas semanas, esperamos que esto se concrete pronto. Eso es lo que vamos a pedir urgentemente, por lo tanto, (queremos) una reunión con el ministro de Educación para ver este anuncio que el Presidente de la República ha realizado hoy día".

"Cualquier propuesta que el Gobierno haga, va a ser consultada a nuestros colegas que son afectados directamente por la deuda histórica. Los más de 60.000 profesoras y profesores que forman parte del catastro son quienes darán su opinión y definirán si aceptan o no aceptan la propuesta que el Gobierno haga. Y esa será la postura oficial que asumiremos como Colegio de Profesoras y Profesores", enfatizó.

El Presidente Boric no entregó mayores detalles sobre este proyecto, sin embargo, afirmó que no estaría sujeto al Pacto Fiscal y que iniciará por los mayores de 80 años.