Boric por condonación parcial: "Si uno no cambiara nunca su posición inicial, no tendría sentido"

El Presidente Gabriel Boric presentó este martes por la mañana el proyecto de ley de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas y nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES), anunciado anoche en cadena nacional.

En la ceremonia, realizada en el Foro Griego de la Universidad de Santiago, el Jefe de Estado y ex líder estudiantil reconoció que la iniciativa no es como imaginó cuando prometió en campaña terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE), pero afirmó que está cumpliendo con su palabra.

"Lo hacemos conscientes que el proyecto, tal como lo imaginábamos, ha ido sufriendo modificaciones y nos alegramos que así sea. Hay algunos quienes dicen esto no es lo que ustedes dijeron en un comienzo. Bueno, pero si las cosas cambian es justamente porque uno es capaz de incorporar argumentos de otras personas. Argumentos con fundamento", dijo el Mandatario.

"Si uno no cambiara nunca su posición inicial, la política no tendría sentido. Si la política es el espacio de encuentro entre quienes piensan distinto, y en donde buscamos a través de un diálogo racional, de buena fe, encontrar el mejor punto de encuentro posible para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, y este proyecto lo expresa de manera -creo- muy prístina", aseguró.

El Mandatario remarcó que "muchos nos invitaron a desahuciar varias de estas reformas, pero somos porfiados y vamos a seguir siéndolo".

Boric señaló que "este compromiso con los deudores del CAE, con las familias que han cargado esta pesada mochila durante tanto tiempo, es el reflejo del compromiso de nuestro Gobierno con la educación, y cómo podría ser de otro modo, con nuestras propias trayectorias. Estamos cumpliendo un compromiso que adquirimos con el país, pero, sobre todo, estamos haciendo justicia a una lucha de años. Esta es una de las banderas más sentidas del movimiento estudiantil del que formamos parte en su momento".

En el detalle, el proyecto de ley tiene tres objetivos: condonar, en base a criterios de justicia y mérito, parte de las deudas educativas; reorganizar la deuda, que quede en términos razonables para quienes aún deban; y terminar con el CAE, reemplazándolo por un nuevo instrumento de financiamiento público de la educación superior.

La condonación no será universal, sino parcial, y se tendrá en cuenta si la persona egresó o no de su carrera, si tiene o no su deuda al día, y de acuerdo al número de cuotas que haya pagado a la fecha.

El proyecto sustituye el CAE por el llamado Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), un instrumento con el que los estudiantes beneficiados no desembolsan recursos ni se endeudan, sino que pagan sus carreras con una especie de impuesto progresivo cuando se incorporan al mercado laboral, de no más del 8% de su salario munsual.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, explicó en la presentación que "por un lado, el plan de reorganización de la deuda educativa contempla condonación total o parcial. A cada deudor que está en etapa de pago le vamos a ofrecer una alternativa para poder disminuir el peso que cargan hoy día".

"Contiene un principal guiño a aquellos que han estado en un contexto de pago regular, donde no hay retraso, no hay mora", continuó.

"Por otro lado, estamos proponiéndole al país cambiar el sistema de financiamiento a la educación superior, lo que llamamos el FES, que va a ser un sistema de financiamiento autoconcebido, en el sentido de que los recursos que ingresan van a ayudar a que otros luego estudien en el futuro", señaló el secretario de Estado.

Marcel: Proyecto tiene un costo "igual o menor a lo que hoy día existe"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, detalló que se buscó un mecanismo de financiamiento que "es más eficiente y que con cargo a esa eficiencia (...) tiene un costo que es igual o menor a lo que hoy día existe, pero aplicado con mayor justifica y aplicado a los profesionales que ya egresaron de la educación superior".

"Esta es una propuesta que no cuesta más y que, hacia el futuro, habría costado el sistema vigente", aseveró el secretario de Estado.

En esa línea, sostuvo que "muchas veces, en la discusión pública, hay quienes intervienen suponiendo que el CAE era gratuito para el Estado, que no le costaba nada. Nada más errado: el CAE actualmente cuesta en recursos que están sobre la línea, cada año, más de 100 millones de dólares. Y que están bajo la línea, cerca de 900 millones de dólares. Mil millones de dólares sumados, todos los años".

Marcel sostuvo que "el Fisco no tiene que aportar más recursos al sistema; todos los años se van produciendo, se van recaudando los aportes o en esta retribución de los titulados, y esos recursos se van ocupando en financiar a quienes están estudiando. Por eso es que se habla de un fondo revolvente, no es un fondo al cual el Fisco esté continuamente aportándole recursos".

"La manera en que la persona va a pagar, esto va a ocurrir a través del sistema tributario. Al mínimo exento es para todo el mundo, quienes ganen menos de 500.000 pesos no van a pagar nada. También los que ganen más de 500.000 pesos, los primeros 500.000 pesos no van a estar sujetos a pago", subrayó.