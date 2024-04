Familia denuncia que estudiante se suicidó por malos tratos y acoso de profesoras en U. de los Andes

Conmoción ha generado en la opinión pública el caso de Catalina Cayazaya, estudiante de Terapia Ocupacional en su etapa de internado en la Universidad de los Andes y que terminó quitándose la vida tras denunciar malos tratos y acoso por parte de profesoras.

Carolina Cors, madre de la joven, denunció la situación a través de una carta abierta divulgada en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @justiciaxcatalina

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @justiciaxcatalina

En el texto, titulado "a Catalina le arrebataron las ganas de vivir", Cors relató que su hija entró a la carrera en 2017 y "pasó los primeros años sin problemas, querida por sus pares y profesores", hasta que en 2022 comenzó el internado, que describió como "un lugar donde está normalizado el maltrato a los internos en las carreras de la salud".

"Su primer internado le tocó una tutora de Terapia Ocupacional que usaba a las internas para realizar talleres y que las trataba según el ánimo con que amanecía, incluso con insultos y faltas de respeto. Lo comentó con su profesora a cargo, pero sin ningún resultado", expuso la mujer.

"Tanto así que para Catalina fue una sorpresa que en las evaluaciones preliminares la felicitaran por su desempeño. Se presentó al examen sin nota de desemeño y con la exigencia de evaluar a la tutora previo a este (ambas situaciones completamente irregulares e ilegales, en conocimiento de la universidad). La evaluó creyendo que no llegaría a ella hasta después. La reprobó", continúa el escrito.

Cors afirmó que su hija "fue a la dirección a presentar estas situaciones, nadie la escuchó. Fue tratada de 'sensible', como si serlo fuera algo negativo (...) Escribió una carta a la dirección (firmada por la mitad de su curso), relatando maltratos e irregularidades sufridas".

Acto seguido, las denunciantes "fueron citadas en forma individual, cada 10 minutos, donde se las acusó de mentirosas y de injurias y amenaza de suspensión de internado. Las chicas se paralizaron".

"Fui a la universidad, me entrevisté con sus profesoras y la directora de carrera. Les planteé todas las irregularidades en que se incurrió, documentado con mails y mensajes de WhatsApp. Les mostré que mi hija ya no quería vivir, que perdió la esperanza y el propósito vital. Solo promesas de que se investigaría. Ninguna investigación, ninguna sanción. Solo que su última tutora, ya no recibirá más internas en su consulta particular. Mi hija fue la última", señaló la madre.

"¿Será mucho pedir que esta terrible experiencia sirva para que se revisen los protocolos y esto no se vuelva a repetir?", manifestó Cors.

El hashtag #JusticiaParaCatalina llegó a ser trending topic en la red social X durante este miércoles.

U. DE LOS ANDES ANUNCIA INVESTIGACIÓN

Este miércoles, la Universidad de los Andes difundió una declaración pública en que comunicó la apertura de "una exhaustiva investigación" para determinar eventuales responsabilidades en el caso de la joven.

"Con profunda tristeza nos dirigimos a la comunidad universitaria para expresar nuestro dolor por el fallecimiento de Catalina Cayazaya y el gran sufrimiento por el que está atravesando su familia, amigos, compañeros y cercanos", aseguró la casa de estudios privada.

"Iniciamos una exhaustiva investigación para determinar las eventuales responsabilidades. Al mismo tiempo, revisaremos el sistema de prácticas y vínculos con los campos clínicos que buscan garantizar un ambiente seguro para nuestros estudiantes", acotó.

La U. de los Andes hizo ver su "total rechazo a cualquier tipo de maltrato y el compromiso de asegurar un ambiente de aprendizaje respetuoso y amable donde se facilite la escucha, el diálogo y la acogida".

Finalmente, anunció la disposición de un servicio de apoyo psicológico del propio plantel, "para aquellos que puedan estar enfrentando en este momento mayores dificultades ante esta dolorosa pérdida".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Universidad de los Andes (@uandes)

SUPERINTENDENCIA OFICIA A LA INSTITUCIÓN

A través de un comunicado, la Superintendencia de Educación Superior dio a conocer que no ha recibido "ninguna denuncia o reclamo formal relacionados con este caso". Sin embargo, indicaron que "debido a la gravedad de la situación, se ha resuelto actuar de oficio".

El organismo apunta a que el deceso se habría producido en el contexto de una serie de denuncias, por lo que se oficio a la U. de los Andes para que entregue a la Superintendencia "toda la información que disponga en relación con esta lamentable situación, las acciones que desarrollará para clarificar lo ocurrido y la manera en que está enfrentando otras denuncias similares, en caso de existir".

Asimismo, reiteró la "importancia de que las instituciones de educación superior desarrollen sus actividades regulares en un clima de una sana convivencia y que sus autoridades resguarden el derecho a estudiar en ambientes libres de todo tipo de violencia".