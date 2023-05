Más de mil académicos firmaron carta en apoyo a Elisa Loncon

Un grupo de 1.261 académicos y académicos firmaron una carta en apoyo a la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, en medio de la polémica entre la Universidad de Santiago y el Consejo para la Transparencia (CPLT).

La mencionada casa de estudios decidió recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago para impugnar la orden que le dio el 4 de mayo pasado el CPLT sobre la entrega de los antecedentes por un año sabático de la académica.

Anteriormente, la también investigadora había denegado una solicitud formulada, vía Transparencia, por El Mercurio para conocer sus actividades académicas en la USACh entre 2018 y 2022, a propósito del año sabático que tomó desde julio del 2022 hasta julio del 2023, por lo que el matutino elevó la solicitud al CPLT.

"ALARMANTE ODIO RACIAL, CLASISTA Y DE GÉNERO"

Los firmantes señalaron que "ante los permanentes y cobardes hostigamientos" de que ha sido objeto Loncon, propiciados "por una suerte de campaña que busca poner en duda la legitimidad de sus títulos", declararon que quienes "propician y difunden este tipo de acciones, además de evidenciar un alarmante odio racial, clasista y de género, simulan desconocer (para confundir a la opinión pública) o bien ignoran lo que es el mundo universitario y las exigencias que este demanda hacia su comunidad académica".

Además, criticaron que exigir que demuestre sus títulos "es desconocer la dinámica y manera en que se trabaja en nuestras universidades y en que se otorgan los títulos y grados, por lo que esa exigencia afecta la confianza en todo el sistema universitario, además de la honra de Elisa Loncon", recordando que las universidades cuentan con "rigurosos protocolos y reglamentos" como también la existencia de la Comisión Nacional de Acreditación y un Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

Asimismo, fustigaron que "algunas personas (o bots) en redes sociales, haciendo eco de esta campaña de desprestigio, dicen 'si no tiene nada que esconder, por qué no entrega sus títulos'. Pero exigir esto pone en duda la probidad de nuestras universidades y puede, a largo plazo, sentar un muy mal precedente", ya que no se puede pedir títulos "sin fundamentos que lo ameriten", como también y instalaría posibles "prácticas de hostigamiento que a futuro pueden ser de alto impacto" para los académicos.

"Estas prácticas, abrirían caminos que podrían usarse como herramientas de vigilancia epistémica, atentando contra la libertad académica y la autonomía universitaria, lo que no ocurre en Chile desde antes del retorno a la democracia", añadieron, como también resaltaron que los años sabáticos buscan "otorgar un tiempo de dedicación exclusiva para la investigación", y que no son "vacaciones".

Finalmente, puntualizaron que la "sobreexposición mediática" que Loncon tuvo que "soportar por su desempeño en la Convención Constitucional, no autoriza a ciertas personas a hostigar o desprestigiar, desde la más absoluta impunidad, a nuestra colega, pues la honra y la credibilidad son la base de nuestro trabajo académico".

"Hoy es Elisa y mañana podría ser cualquiera de nosotros", concluyeron.