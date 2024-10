Quintana defendió proyecto FES y acusó que "algunas universidades quieren seguir abusando"

El senador Jaime Quintana (PPD) defendió el proyecto de ley de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas y nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES), y señaló que algunas de las críticas formuladas tras su presentación "estaban escritas de antemano", y otras provienen de "universidades privadas que no quieren ninguna regulación" y que buscan "seguir abusando" de sus estudiantes.

En conversación con Cooperativa, el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta destacó que este proyecto "va mucho más allá de ese mero compromiso presidencial de buscar alivio a sus estudiantes", sino que también "tiene puesto el foco en el futuro, es decir, las nuevas generaciones".

En esta línea, aseveró que "va a haber que discutir bien qué pasa con el copago para los sectores de más altos ingresos, pero finalmente aquí lo que tenemos, y hay que mirarlo así, es un complemento de lo que es la política de gratuidad. Por eso es que dos gobiernos en el pasado, el de Piñera y el de Bachelet, intentaron resolver este tema, yo espero que este Gobierno tenga más éxito".

El parlamentario oficialista llamó a mirar esto "desde una perspectiva más de futuro, de un apoyo a estudiantes que no pueden pagar carreras cuyo arancel hoy día, al no estar del todo regulado, pueden cobrar lo que quieran algunas universidades y, por lo tanto, esto es una política que claramente piensa los estudiantes".

"Este es un proyecto que no toca los recursos de salud, ni de seguridad ni otro ámbito. Es un proyecto autocontenido que, a la larga, va a significar incluso un alivio financiero para el Estado", complementó.

Quintana insistió que el Presidente Boric "no está inventando la rueda con este proyecto, ni el Ministerio de Educación (tampoco). Es una política necesaria, perfectible, sin duda", y en el transcurso de la discusión "va a ser posible formular algunos cambios también".

Por lo anterior, remarcó: "Yo no sé qué estudiante puede estar en contra, no sé qué rectores de universidades privadas pueden estar en contra... seguramente aquellas universidades que no quieren ninguna regulación y quieren que se les permita cobrar lo que quieran; así como algunas quienes pagar lo que quieran en remuneraciones a los docentes, como hemos visto el caso Cubillos, algunas probablemente quieran seguir abusando con los aranceles a los estudiantes".

A CINCO AÑOS DEL ESTALLIDO, QUINTANA PIDE HACERSE CARGO DE LAS COSAS NO RESUELTAS

El senador PPD también reflexionó en Cooperativa sobre los cinco años del estallido social, y dijo que éste fue "multicausal", ya que, más allá del alza en el transporte público, "había algunas señales que (desde) el mundo político, el mundo empresarial, en general, las instituciones, venían llegándole a los ciudadanos en los meses previos".

Y ejemplificó con que "algunos meses antes, ese mismo año (2019), se creó la famosa ley de Aula Segura, que era una provocación para los estudiantes, y aquí algunos la llamaron jaula segura", por lo que, a su juicio, "hubo muchas señales erradas, en ese momento, que se entregaron hacia el mundo estudiantil, que fue protagónico de estos hechos".

Más allá de la violencia de la revuelta, Quintana precisó que "había bastante hastío de muchas personas, de lo que estaba pasando en el país", por lo que, cinco años después, "tenemos que hacernos cargo de qué cosas no se han resuelto".

En esta línea, fustigó que "el que quiera reducir solo a los hechos de violencia, que desde luego tenemos que condenarlo enérgicamente, pero el que quiere hacer esa mirada es finalmente el que busca el statu quo, que nada cambie", destacando además que este Gobierno "ha hecho un esfuerzo por sacar adelante algunas leyes que van en la dirección de hacerse cargo de esos temas no resueltos, de una agenda social que en esos años nunca llegó".

Finalmente, el extimonel PPD aseguró que el Chile actual es "muy distinto" al del 2019, porque la migración es superior, los problemas de falta de políticas públicas y la seguridad es "distinto", por lo que no es fácil hacer esa comparación.