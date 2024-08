Sánchez ad portas de dejar la rectoría de la UC: He tomado las decisiones que creía necesarias

El decano de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien dejará de ser la máxima autoridad de la institución tras ejercer el cargo por casi 15 años, realizó un balance de su larga gestión, en la cual debió enfrentar fuertes transformaciones, la crisis de la Iglesia, diferentes reformas y movimientos estudiantiles.

En conversación con El Mercurio, el pediatra expresó que "siempre he pensado que el cargo que uno ejerce acá tiene mucho esfuerzo personal, pero también de ayuda más allá de la terrenal. En 136 años ha habido muchos desafíos, pero nuestra institución ha seguido creciendo y fortaleciéndose. Tenemos apoyo desde arriba, pero no basta con eso: hay que trabajar duro".

En esa línea, el decano relató que "en estos 15 años me han dicho que soy de izquierda, que soy de centro y que soy derechista extremo. Pero, independiente de eso, he tomado las decisiones que he creído necesarias para el momento".

"Si en una ceremonia en que se honra a un exprofesor destacado como Jaime Guzmán hay un atentado flagrante al respecto a los invitados y su ceremonia, tengo que condenarlo. Si un mes después hay una toma, y a pesar del diálogo, hay riesgo de violencia para la comunidad, tengo que decidir el desalojo", indicó.

"Si años después se aprueba una ley de aborto en tres causales y nosotros estamos en conciencia muy en desacuerdo con esto, yo personalmente tomo la decisión de poner una bandera a media asta. Y la tomo sabiendo que va a haber críticas y gente que va a mostrar incomprensión en esta medida", complementó el decano.

"Una universidad más inclusiva"

Consultado respecto a si el aumento de matrículas en la institución se asocia a un sacrificio de la calidad educativa, Sánchez reveló que "pasamos de 32% de estudiantes de colegios municipales y particulares subvencionados a 48%", y expresó que "estoy convencido de que una universidad más inclusiva y más diversa es una mejor universidad".

"Tenemos mucha integración y queremos promocionarla en el patio, en los trabajos prácticos", complementó.

El rector de la UC también se refirió a la transformación que ha experimentado la sociedad chilena en términos valóricos en los últimos años, señalando que "desde 2011 se ha visto un cambio muy significativo. En la mirada valórica, en la mirada de la familia, en la recepción de los migrantes, etcétera, Chile ha cambiado mucho".

"La decisión fue estar presente cuando estos cambios se estaban produciendo. Para eso, había que estar en la calle, exponerse, estar en los medios. Ante momentos agitados, o la universidad se retrotraía y perdía injerencia, o se exponía y desataba pasiones", reveló.

La Iglesia Católica y el debate público

Sánchez también abordó la participación de la Iglesia Católica en el debate público de los últimos 15 años y sostuvo que "es cierto que tuve que cumplir roles más allá del rector de la UC, por los problemas que teníamos como Iglesia".

No obstante, afirmó que "me alegra que hayamos podido ir avanzando y el arzobispo Chomali está teniendo una voz muy potente. Pero tengo que decir que la Iglesia ha estado viva, con una fe en crecimiento y muy ávida de que haya una conducción más central".

Finalmente, el rector reflexionó que "nuestra propuesta fue enfrentar estos duros problemas, que no podíamos soslayar, mostrando que estábamos muy activos entregando al país lo mejor de nuestra institución".