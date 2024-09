Codelco negó falta de transparencia por Quebrada Blanca: Una operación clara que los competidores entienden

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, defendió la compra del 10% que poseía la Empresa Nacional de Minería (Enami) en la mina Quebrada Blanca, en la Región de Tarapacá, y aseguró que fue una "operación extraordinariamente clara" y que no tuvo falta de transparencia, como acusó el gremio chileno de los actores privados del rubro.

La Sociedad Nacional de Minería recibió la noticia "con mucha sorpresa y molestia" porque "ha habido una total falta de transparencia", cuestionó el líder de la organización gremial, Jorge Riesco.

En entrevista con Lo Que Queda del Día, Pacheco relevó que "Codelco es nuestro buque insignia, es la empresa chilena que juega en la 'premier league' del mundo global", y que este tipo de operaciones es común: "Esto es lo que hacen las grandes mineras, compran activos, además de aumentar su producción por la vía orgánica del desarrollo de sus activos existentes".

Sobre la adquisición del referido 10%, contó que "se nos acercó Enami, nos planteó que tenían el interés de monetizar este activo, y querían saber si nosotros estaríamos interesados en comprar", frente a lo cual "hicimos las evaluaciones con el banco que contratamos para estos efectos (...) hicimos una negociación, llegamos a un acuerdo, compramos las acciones y ayer las pagamos".

"Es una negociación extraordinariamente clara (...) Codelco está haciendo una transacción que nuestros pares, nuestros competidores internacionales, entienden perfectamente bien, porque ellos también lo hacen", enfatizó.

NO PODÍA HABER LICITACIÓN SI EL GOBIERNO YA HABÍA DECIDIDO NO PRIVATIZAR

Respecto al reclamo de la Sonami, Pacheco dijo que conversó "varias veces" con Jorge Riesco, y que "cuando le preguntaba qué es lo que él haría para darle la transparencia que quiere, decía que liciten".

El jefe de Codelco puntualizó que, "en primer lugar, eso debe hacerlo el directorio de Enami", que dirige el titular del Ministerio de Minería, cargo que hoy encabeza Aurora Williams.

En ese sentido, Pacheco explicó que "el Gobierno tomó una decisión muy clara y firme, de que este activo minero el Estado quería mantenerlo, y no lo iba a privatizar".

Por ello, "no se puede hacer una licitación y luego decir que se va a vender a empresas públicas y no privadas (...) no puede haber licitación que invite a privados, cuando previo a todo, ya estaba tomada la decisión de que no se va a privatizar", recalcó.

Codelco, por su parte, como "tiene su propia ley de gobierno corporativo y se rige como sociedad anónima, podría haber rechazado (...) porque no podemos hacer algo que vaya en detrimento del patrimonio de la compañía", pero evaluó positivamente la operación.

La minera canadiense Teck controla el 60% de Quebrada Blanca, mientras que el conglomerado japonés Sumitomo tiene el 30%. Desde ahora, Codelco posee el 10% restante de los activos que mantenía la Enami.

CODELCO, "FINANCIERAMENTE SANA"

La operación se concretó por 520 millones de dólares en dos pagos.

Pacheco resaltó que Codelco "es una empresa de tal tamaño que tenemos en la caja 2 mil millones de dólares, y lo pagamos con la caja".

"Es verdad que tenemos deuda, pero fue para invertir en proyectos estructurales de tremendo potencial y valor (...) que nos van a dar retorno en los próximos 50 años", precisó también.

En ese contexto, subrayó que la mayor cuprífera del mundo "es una empresa muy sana financieramente", que ya tiene medio siglo de vida y "está desarrollando proyectos estructurales para prolongarse otros 50 años".