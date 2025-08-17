El Teniente pidió autorización para reiniciar operaciones en dos sectores

La División El Teniente de Codelco pidió al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) que autorice el reinicio de las operaciones en los sectores Andes Norte y Diamante, a más de dos semanas de la tragedia que acabó con la vida de seis mineros a finales de julio.

La solicitud, explicó El Teniente en un comunicado, se basa en informes técnicos entregados y en una inspección de las condiciones en el sector Andesita, lugar donde se originó el sismo 4,2 que cobró la vida de los trabajadores Carlos Arancibia, Álex Araya, Gonzalo Núñez, Jean Miranda y Paulo Marín.

El emplazamiento de la cuprífera se enmarca bajo el Plan de Reinicio Seguro y Progresivo de Operaciones, que este domingo reinició las obras en la Rampa Adit53 y en la Mina Esmeralda.

En concreto, Codelco afirmó que esta jornada se inició el turno C con 1.080 personas, de las cuales 302 ingresaron a la mina; y el turno A con 2.313, de las cuales 244 se adentraron en el subterráneo.

Asimismo, el sábado se enviaron 67,6 mil toneladas de mineral a la planta Colón y 9,9 mil toneladas a la planta Sewell.

Actualmente, los sectores operativos tras la tragedia son Panel Esmeralda, Esmeralda, Panel Reno, Pilar Norte, Diablo Regimiento y Pacífico Superior, según informó la empresa estatal.

Jornadas de reflexión, contención y capacitación

El Teniente también informó que casi 16.500 trabajadores y trabajadoras, ya sea propios o colaboradores, han participado en jornadas de reflexión, contención y capacitación.

De ellos, 15.160 han asistido a actividades grupales como "Juntos en el duelo", conversatorios, charlas y talleres de contención. Además, se han realizado 1.022 atenciones psicológicas individuales a través del call center del Centro de Contención y Orientación Psicosocial (Cecop), mutuales y áreas de apoyo de empresas colaboradoras.

Asimismo, 312 supervisores de rol B han sido capacitados en primeros auxilios psicológicos.

Investigaciones en curso

Respecto a las investigaciones en curso, Codelco indicó que se mantienen 30 requerimientos provenientes de distintas autoridades fiscalizadoras e investigadoras

De la cifra total, 11 son de Sernageomin, siete de la Fiscalía Regional, seis de la Dirección del Trabajo, tres de la Cámara Baja, dos de la PDI y uno de la Seremi de Salud.

Todas las solicitudes han sido respondidas dentro de los plazos establecidos, afirmó El Teniente. Además, fiscalizadores de Sernageomin han realizado visitas al interior de las minas.