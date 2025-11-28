Correos de Chile inicia campaña para apadrinar cartas navideñas: ¿Cómo participar?

Correos de Chile abrió nuevamente su campaña navideña, una iniciativa que invita a personas de todo el país a apadrinar cartas escritas por niños y jóvenes para que los deseos enviados al Viejito Pascuero lleguen a su destino.

La convocatoria abarca desde Arica hasta Magallanes y permite apadrinar peticiones que van desde regalos hasta cenas navideñas. Se trata de una iniciativa solidaria que se extiende hasta el 23 de diciembre, con plazos específicos para la entrega de los obsequios.

Las cartas se pueden elegir en el sitio navidad.correos.cl, en el histórico Correo Central en la Plaza de Armas y en sucursales habilitadas a lo largo del país. Una vez escogida la carta, el regalo se puede entregar de forma personal o en cualquiera de las más de 200 sucursales, sin costo para quienes apadrinen.

Cabe destacar que la fecha límite para dejar obsequios en dependencias de Correos de Chile es el 20 de diciembre.