Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.3°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Empresas del Estado | Correos

Correos de Chile inicia campaña para apadrinar cartas navideñas: ¿Cómo participar?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La iniciativa permite apadrinar peticiones que van desde regalos hasta cenas navideñas.

Campaña de apadrinar una carta de navidad con Pedro Postal.
 Correos de Chile
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Correos de Chile abrió nuevamente su campaña navideña, una iniciativa que invita a personas de todo el país a apadrinar cartas escritas por niños y jóvenes para que los deseos enviados al Viejito Pascuero lleguen a su destino.

La convocatoria abarca desde Arica hasta Magallanes y permite apadrinar peticiones que van desde regalos hasta cenas navideñas. Se trata de una iniciativa solidaria que se extiende hasta el 23 de diciembre, con plazos específicos para la entrega de los obsequios.

Las cartas se pueden elegir en el sitio navidad.correos.cl, en el histórico Correo Central en la Plaza de Armas y en sucursales habilitadas a lo largo del país. Una vez escogida la carta, el regalo se puede entregar de forma personal o en cualquiera de las más de 200 sucursales, sin costo para quienes apadrinen.

Cabe destacar que la fecha límite para dejar obsequios en dependencias de Correos de Chile es el 20 de diciembre.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada