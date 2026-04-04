De Grange: Sin cambios a la Ley Uber, el desempleo puede subir a 9,3%

El ministro de Tranportes, Louis de Grange, adelantó los cambios que el Gobierno prepara a la controvertida Ley EAT -popularmente conocida como "Ley Uber"-, pues "si se publicaba tal cual estaba, el desempleo podía aumentar de 8,3 a 9,3 por ciento".

La polémica normativa, que le falta contar con la toma de razón de Contraloría para publicarse, regula la industria de transporte de aplicación -Uber, DiDi y Cabify, entre otros- imponiendo condiciones como contar con licencia clase A, registrar automovilistas y vehículos y cumplir con estándares de seguridad.

No obstante, según consideró de Grange en La Tercera, el reglamento "tiene una cantidad de restricciones que son absolutamente innecesarias, asociadas a la antigüedad del vehículo, a su cilindrada. Por ejemplo, plantea que no podías moverte entre comunas vecinas, es bien absurdo. Tenía restricciones que se traducían en reducir entre un 80 y un 90% la oferta".

En definitiva, "ibas a atender a un par de comunas, probablemente a las comunas del sector oriente, cuyos precios iban a subir muchísimo y la cobertura espacial se iba a reducir mucho. O sea, mayores tarifas, menor cobertura espacial, y los tiempos de espera podían multiplicarse por cinco o por 10", sostuvo el titular de Transportes.

Por lo tanto, "el objetivo de la nueva versión del reglamento EAT es evitar que un 85% de los usuarios a nivel nacional vea afectada su movilidad", señaló el ingeniero civil industrial.

"El gran impacto que tenía el reglamento era sobre el empleo. O sea, si tú lo publicabas tal cual estaba, el desempleo podía aumentar de 8,3 a 9,3 por ciento", calculó.

Cambios a la cilindrada y a la antigüedad de vehículos

De Grange afirmó que al Ministerio le interesa "que la cilindrada (mínima exigida para los sedanes que trabajen con una aplicación) no sea de 1.400 cm3, es un exceso. Hoy en día tienes autos Mercedes-Benz con 1.300 o 1.200 cm3. Tienes camionetas, camionetas grandes, con 1.200... ¿Y por qué? Porque la tecnología ha avanzado muchísimo", indicó.

Si bien no quiso especificar a cuánto bajará la capacidad mínima de la cilindrada, el titular de Transportes se comprometió a que "va a bajar".

También afirmó que modificarán "la antigüedad del parque (automotriz exigida por la ley)", pues los vehículos inscritos en aplicaciones de transporte pueden operar hasta el uso máximo de 12 años: "(Esto) tienes que homologarlo, por supuesto, a la industria de taxis", expresó de Grange.

De todos modos, "el reglamento nuevo ya está prácticamente listo, pero tenemos que conversar con Segpres y con Contraloría para que el proceso de su publicación sea lo más efectiva posible. Esperamos hacerlo dentro de los próximos días y hay que hacer algo bien paradójico: publicar la versión antigua y reemplazarla rápidamente por la nueva versión del reglamento", cerró.

Para el gerente general del Automóvil Club de Chile, Carlos Larravide, estos cambios "van en el camino correcto, ya que podrían impactar en dos medidas muy beneficiosas tanto para el mercado de transportistas, como para el cliente o usuario final".

"Por un lado, 80% de los conductores que no están habilitados para utilizar estas plataformas de empleo, en su gran medida podrían sumarse, y por lo tanto, habría una mayor oferta hacia el mercado. Los precios no tendrían un impacto relevante, sino que podrían mantenerse estables, y el usuario final mantendría los tiempos de espera", ejemplificó.