Estafador de WhatsApp terminó enamorándose de su víctima: "Para qué robarte si puedo conquistarte"

Una joven protagonizó una descabellada situación tras recibir un coqueto mensaje de un hombre que previamente había intentado estafarla a través de WhatsApp.

Según dio a conocer la joven en la plataforma X, el estafador hackeó las redes sociales de una de sus amigas, y se hizo pasar por ella para pedirle dinero a sus contactos.

Sin embargo, la joven notó que el mensaje que había recibido desde la cuenta de Instagram de su amiga no concordaba con la conversación que habían tenido segundos antes, por lo que decidió contactarla por WhatsApp.

Fue entonces que el delincuente le confesó que había accedido a las cuentas de mensajería de su amiga, y en lugar de continuar con su plan para pedirle dinero, comenzó a enviarle piropos por ambas plataformas.

"¿Para qué robarte si puedo conquistarte? Cosita rica. Estás hermosa", le escribió el delincuente.

En conversación con Las Últimas Noticias, la joven aseguró que "me descolocó la respuesta y el ladrón comenzó a coquetearme. Al principio, esto me generó rabia, pero luego pasé a la risa, porque era demasiado inverosímil lo que me estaba pasando".

Al ver las intenciones del estafador, la mujer decidió seguirle el juego para poder recuperar las cuentas robadas, y le aseguró que lo que había hecho con su amiga era un mal comienzo para ellos.

"Ya. Haremos algo: Le devolveré el WhatsApp. Después de 9 horas recuperará el WhatsApp tu amiga", accedió el ladrón que también le aconsejó a la joven realizar los trámites de manera presencial en los bancos en lugar de entregar información por celular, y no acceder a enlaces ni códigos desconocidos, para evitar caer en estafas.

"Puede ser un cliché, pero me hizo al menos otorgarle el beneficio de la duda. Si llega a leer esto, le diría lo mismo que le dije cuando se despidió: que se porte bien", concluyó la joven.