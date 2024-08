Farkas hizo millonaria donación a familia con hijo electrodependiente afectada por cortes de luz

Leonardo Farkas visitó a una familia de Pudahuel que se vio afectada por los prolongados cortes de luz y les hizo una millonaria donación.

Se trata de una madre con un hijo electrodependiente, cuyo caso se dio a conocer el en matinal "Contigo en la Mañana" de Chilevisión. La mujer aseguró estar más de cinco días sin suministro eléctrico tras el sistema frontal, y que ha podido subsistir gracias a un generador.

"Madres están desesperadas por sus hijos electrodependientes por corte de luz. Seguidores me envían video. Díganle dónde le deposito 2 millones para aportar a la solución. Prefiero no dar mi opinión de esta triste situación en un país con tanto cobre, litio y más", anunció Farkas el pasado martes en redes sociales.

Leonardo Farkas pic.twitter.com/5n9yPDtH4j — leonardofarkas (@leonardofarkas) August 6, 2024

Sin embargo, la situación no quedó ahí ya que en las últimas horas se viralizó un video que muestra al filántropo conversando con la mujer afectada en su casa.

"Me dio rabia que saliera el gerente de Enel y digiera 'disculpa'. ¿Y si mi hijo se hubiera muerto?, ¿las disculpas a mi me sirven? Las disculpas no me sirven", se le escucha decir a la mujer, ante lo cual el empresario aseguró que el país sería mejor si todos se comprometieran a aportar de alguna forma a las personas necesitadas.

"Por eso yo le dije (a quien escribió el mensaje en redes sociales), que pusiera 'con tanto cobre, litio'.... Porque siempre le echan la culpa a los empresarios, a los ricos, pero la gente que trabaja tiene que pagar sus impuestos", explicó el filántropo.