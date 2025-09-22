Balance de Fiestas Patrias: 23 muertos en accidentes y 22 por homicidios

El Ministerio de Seguridad informó este lunes que durante los días de celebración de Fiestas Patrias este 2025 hubo una reducción del 40% en los homicidios en comparación con el año anterior.

Durante los siete días de festividades, que se extendieron desde el 15 hasta el 21 de septiembre, se registraron 22 homicidios en todo el país, una cifra menor a los 37 ocurridos en el mismo periodo de 2024.

"Este año tenemos 40% menos de homicidios respecto de las Fiestas Patrias del año pasado. Ese número se contabiliza desde el 15 hasta el 21 de septiembre de este año. En términos numérico, pasamos de 37 a 22 víctimas", detalló el ministro de seguridad subrogante, Rafael Collado.

Asimismo, precisó que "solamente uno de estos hechos se realizó en el contexto de una fonda: el 21 de septiembre Puchuncaví".

De todas maneras, la autoridad afirmó que, pese a la baja en las cifras, "cada homicidio es un hecho grave", por lo que se espera que estos hechos de gravedad sean aún menores a futuro.

Amplio despliegue policial y cifras de detenciones

El éxito en la reducción de la criminalidad se atribuye en parte a un "fuerte despliegue" de las fuerzas de seguridad. Se movilizaron 10.000 efectivos policiales y se establecieron 14 cuarteles temporales a lo largo del territorio nacional para garantizar la protección de los ciudadanos.

Como resultado de estas operaciones, se llevaron a cabo 66.700 controles policiales. Estas acciones resultaron en la detención de 4.700 personas por diversos delitos, y se registraron 556 aprehensiones específicas en el contexto de las festividades.

23 fallecidos en siniestros viales

El periodo de Fiestas Patrias concluyó también con un significativo movimiento vehicular: se registró una salida de 1.053.000 autos desde la Región Metropolitana, de los cuales 997.000 ya han regresado a la capital.

Además, se informó que la celebración estuvo marcada por siniestros viales que resultaron en la muerte de 23 personas. Se detalló que la mayoría de las víctimas son hombres y que los accidentes se concentraron en regiones, fuera de la capital.

En un esfuerzo por garantizar la seguridad en las carreteras, se realizaron más de 24.000 exámenes de alcotest y narcotest durante el periodo festivo. Adicionalmente, se llevaron a cabo 86.000 controles vehiculares.

Estas fiscalizaciones resultaron en la detención de 226 personas por conducir bajo los efectos del alcohol. A nivel nacional, la cifra total de detenidos por este tipo de infracciones ascendió a 399.