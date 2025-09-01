Cuáles son las mejores empanadas de pino 2025 y dónde comprarlas en Santiago

Comenzó septiembre y el Gran Santiago ya tiene el top ten de las mejores empanadas de pino, tras el ya tradicional certamen que organiza todos los años el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile.

En esta oportunidad participaron más de 70 empanadas, las que fueron compradas de manera anónima en panaderías, amasanderías y pastelerías de la Región Metropolitana.

Luego de ello fueron sometidas a una rigurosa cata a ciegas por un jurado especializado en gastronomía.

¿Qué hace perfecta a una empanada de pino?

Patricio Rojas, presidente del Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino, resaltó que este concurso "pone en valor un producto patrimonial con historia, símbolo de nuestra identidad y orgullo nacional".

El evento contó con un jurado de expertos como los cronistas Alejandro Mery, Loreto Gatica, Luis Campos, Macarena Achurra, Pilar Hurtado y Darío Córdova, además de invitados como el chef Álvaro Barrientos y el divulgador de ciencia en la cocina Heinz Wuth.

Las empanadas fueron evaluadas bajo criterios de masa, pino y conjunto, considerando calidad de ingredientes, cocción, sabor, equilibrio y apego a la tradición.

Los ganadores

1. Don Guille: Santiago Centro (Gorbea 2554 - +569 42379217 - +569 44853627 – $2.500) @empanadas_donguille

2. Sazón Vitacura: Vitacura (AV. Vitacura 7130 - +562 27760094 - $2.800) @sazon_cl

3. Rosalía: Lo Barnechea (Pastor Fernández 15521 - +562 23215933 - $3.300) @empanadasrosalia

4. La Temucana: Peñalolén ($3.200)

5. Las Hermanas: Las Condes ($3.300)

5. Bendición Emporio: San Joaquín ($2.000)

5. Holz: Las Condes ($2.090)

6. Prem de Bokato: Providencia ($3.300)

7. Paula A: Las Condes ($3.180)

8. Belly: La Reina ($3.200)

8. San Camilo: Santiago Centro ($2.490)

9. Cardamomo: Ñuñoa ($3.100)

10. Pan y Miel: Ñuñoa ($2.950)

10. Ña Matea: Recoleta ($3.100)

Premio Selecta 2025

En tanto, la mejor empanada relación precio-calidad fue:

Bendición Emporio: San Joaquín (Haendel 2801, $2.000)

El certamen continuará su despliegue en Valparaíso y Curicó.